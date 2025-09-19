Pejabat Sultan Selangor buat laporan polis akaun palsu guna imej Tengku Permaisuri

SHAH ALAM: Pejabat Sultan Selangor membuat laporan polis berhubung kewujudan akaun palsu di aplikasi TikTok yang didakwa memanipulasi serta menyalahgunakan gambar Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Norashikin menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Menurut hantaran di Facebook rasmi Selangor Royal Office, akaun palsu berkenaan turut dikesan menggunakan gambar beberapa individu dan tokoh lain, dipercayai bagi tujuan penipuan (scam).

“Orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada dengan kewujudan akaun-akaun palsu seumpamanya di laman media sosial, selain sentiasa memastikan kesahihan maklumat sebelum mempercayainya bagi mengelak menjadi mangsa penipuan,” menurut hantaran itu.

Selangor Royal Office turut menasihatkan orang ramai agar segera melaporkan kepada pihak pengendali aplikasi sekiranya mengesan akaun mencurigakan.

Sementara itu, Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Mohd Iqbal Ibrahim ketika dihubungi mengesahkan pihaknya menerima laporan daripada Istana Selangor berhubung perkara berkenaan - Bernama