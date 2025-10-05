Pelaksanaan BUDI95 lancar di Negeri Sembilan, tiada aduan dilaporkan

SEREMBAN: Pelaksanaan inisiatif BUDI MADANI RON95 (BUDI95) di Negeri Sembilan berjalan lancar dengan orang ramai berpuas hati terhadap kesiapsiagaan pengusaha stesen minyak.

Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Keusahawanan, Sumber Manusia, Perubahan Iklim, Koperasi dan Kepenggunaan negeri S Veerapan menyatakan tiada aduan mengenai masalah pelaksanaan inisiatif tersebut setakat ini.

Beliau menegaskan semua rakyat dapat menikmati insentif BUDI95 dengan mudah di semua stesen minyak tanpa sebarang gangguan sistem.

Pihak berkuasa negeri sentiasa melaksanakan pemantauan berterusan terhadap stesen minyak bagi memastikan kelancaran program tersebut.

Pengurus stesen minyak di Mambau Along Kidir berkata pihaknya menjalani latihan selama seminggu secara dalam talian untuk mahir dalam pengendalian sistem.

Beliau menyatakan tiada masalah besar berlaku kecuali kelambatan sistem pembayaran ketika ramai pengguna yang hanya bersifat sementara.

Pekerja swasta Adira Abdul Malek berkata beliau tidak menghadapi sebarang masalah untuk mengisi petrol atau menyemak baki liter.

Beliau mengakui inisiatif ini dapat mengurangkan kos petrol walaupun nampak sedikit tetapi impaknya sangat besar dalam masa sebulan.

BUDI95 dilaksanakan secara berperingkat bermula 27 September lepas dengan 300,000 anggota ATM dan PDRM.

Program ini kemudian diperluas kepada lebih lima juta penerima Sumbangan Tunai Rahmah dalam kategori B40 pada 28 September.

Sebanyak 16 juta rakyat Malaysia yang layak mula menikmati manfaat sama mulai 30 September lepas.

Rakyat Malaysia berusia 16 tahun ke atas dengan MyKad dan lesen memandu aktif layak menikmati subsidi petrol RON95 pada harga RM1.99 seliter.

Mereka mendapat had kelayakan sehingga 300 liter sebulan mengikut program BUDI95. – Bernama