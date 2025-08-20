Pelan tindakan KL20 terima 41,696 permohonan, meningkat ekosistem startup

KUALA LUMPUR: Sebanyak 41,696 permohonan telah diterima merentasi kesemua 12 inisiatif utama di bawah Pelan Tindakan KL20. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang menyatakan sejumlah 40,751 penerima manfaat dicatatkan sehingga 30 Jun lepas. Beliau berkata menerusi portal Tetingkap Tunggal MyStartup, sebanyak 4,464 syarikat pemula aktif telah mendaftar. Jumlah itu menunjukkan minat serta sambutan luar biasa bagi inisiatif ditawarkan Pelan Tindakan KL20.

Chang Lih Kang berkata kedudukan Kuala Lumpur meningkat ke tangga ke-18 dalam senarai Emerging Startups Ecosystems. Peningkatan ini dicatatkan dalam laporan Startup Genome berbanding kedudukan 2024 di tangga 21-30. Beliau menjawab soalan Tan Kar Hing dari PH-Gopeng mengenai status semasa pelaksanaan Pelan Tindakan KL20. Soalan turut menanyakan bagaimana kementerian memposisi Malaysia sebagai hab syarikat pemula kompetitif di peringkat ASEAN.

Menjawab soalan tambahan, Chang menafikan dakwaan bahawa inisiatif tersebut hanya untuk golongan tertentu. Beliau menegaskan KL20 bukan inisiatif eksklusif untuk syarikat pemula bakat atau pelabur asing. “Malah ia juga turut memperkukuhkan ekosistem syarikat pemula tempatan di peringkat global,“ katanya. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dan Cradle Fund Sdn Bhd akan terus memperkukuhkan ekosistem syarikat pemula tempatan.

Inisiatif berterusan termasuk penubuhan pusat kecemerlangan (COE) dan pengukuhan platform serantau. Akses pasaran ASEAN yang berfokus Malaysia serta pemetaan dan penyelarasan program turut dilaksanakan. Chang menekankan komitmen ini berterusan walaupun Malaysia bukan lagi pengerusi ASEAN. - Bernama