Pelaporan beretika bunuh diri boleh menyelamatkan nyawa, kata Befrienders

GEORGE TOWN: Media memainkan peranan penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang bunuh diri dan kesihatan mental, dengan pelaporan beretika dapat menyelamatkan nyawa.

Pengerusi Befrienders Pulau Pinang Saras Pillay berkata liputan media tidak sensitif boleh memberi kesan mendalam kepada individu yang terdedah.

“Setiap artikel, tajuk dan perkataan mampu mempengaruhi,“ katanya pada forum Mental Health Matters sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia 2025 di Universiti Sains Malaysia.

“Mesej kami mudah iaitu setiap pelaporan beretika merupakan pencegahan bunuh diri.”

Beliau menegaskan kewartawanan yang bertanggungjawab boleh meningkatkan kesedaran dan menggalakkan individu mendapatkan bantuan.

Forum itu dianjurkan dengan kerjasama USM dan melibatkan perbincangan tajuk “Pelaporan Beretika Bunuh Diri Boleh Menyelamatkan Nyawa”.

Dari Januari hingga September 2024, Befrienders Pulau Pinang menerima 15,602 panggilan dengan majoriti daripada warga emas dan kelompok usia 41 hingga 50 tahun.

Saras menyatakan terdapat peningkatan pemanggil lebih muda yang memerlukan bantuan.

“Setiap panggilan menjadi peringatan bahawa masih ramai sedang bergelut dalam diam,“ katanya.

Beliau mengingatkan bunuh diri merupakan isu kesihatan awam dan bukan sekadar “cerita” perlu dilaporkan.

Pelaporan beretika boleh mendidik orang ramai, mengurangkan stigma dan membantu penyembuhan individu terlibat.

“Apabila seseorang yang tertekan selesai membaca sesuatu artikel, mereka sepatutnya berasa mempunyai hubungan dan harapan,“ jelas Saras.

Mereka perlu tahu ke mana untuk mendapatkan bantuan apabila memerlukannya.

Befrienders menyeru profesional media dan pencipta kandungan melaporkan isu bunuh diri dengan empati serta bertanggungjawab.

“Ini membantu memecahkan stigma dan menggalakkan perbincangan terbuka tentang kesihatan mental,“ katanya.

Forum hari ini merupakan seruan untuk bertindak bagi semua pihak termasuk pembuat dasar dan pengamal media.

“Kita semua mempunyai peranan untuk mengurangkan stigma dan mewujudkan masyarakat yang sesiapa sahaja berasa selamat untuk mengatakan ‘saya tidak okay’,“ tegasnya.

Mereka yang memerlukan bantuan boleh menghubungi Befrienders menerusi talian 03-76272929 atau Talian Kasih 15999. – Bernama