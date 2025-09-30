Pemegang lesen lama perlu kemas kini maklumat di JPJ untuk dapat subsidi BUDI95

PUTRAJAYA: Pemegang Lesen Memandu Malaysia dengan nombor kad pengenalan lama serta pesara polis dan tentera yang masih menggunakan Lesen Memandu Pasukan diminta mengemas kini maklumat mereka di kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan.

Tindakan itu bagi memastikan mereka tidak tercicir daripada menerima subsidi petrol di bawah inisiatif BUDI MADANI RON95.

Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata terdapat sekitar 0.88% atau kira-kira 150,000 orang daripada hampir 17 juta yang layak menerima BUDI95 masih belum mengemas kini maklumat LMM dengan memberikan nombor kad pengenalan diri yang baharu.

“Ada sebilangan kecil golongan yang (nombor kad pengenalan) tidak menggunakan format angka 12 digit. Sejak zaman dulu pemohon-pemohon lesen memandu JPJ boleh menggunakan pelbagai nombor kad pengenalan tidak semestinya MyKad.”

“Yang menjadi masalah kalau mereka tak kemas kini nombor MyKad mereka maka kita tak boleh baca dalam sistem BUDI95 itu ataupun tak boleh sahkan mereka ini warganegara yang layak,“ katanya pada sidang media mengenai pelaksanaan BUDI95 di sini hari ini.

Bagi pesara polis dan tentera yang masih menggunakan Lesen Memandu Pasukan, Loke berkata mereka juga perlu mengemas kini maklumat tersebut kerana lesen berkenaan hanya boleh digunakan ketika masih berada dalam pasukan.

“Kementerian Pengangkutan dan JPJ komited sepenuhnya untuk membantu semua warganegara Malaysia yang terlibat untuk datang ke mana-mana pejabat atau kaunter JPJ bagi membuat permohonan pengemaskinian data LMM.”

“Pemohon bagi tujuan pengemaskinian maklumat mesti hadir secara fizikal kerana proses ini memerlukan pengesahan cap jari,“ katanya.

Beliau berkata pemegang LMM yang nombor kad pengenalan mereka terdapat kesilapan atau menimbulkan ‘red-flag’ turut perlu ke kaunter JPJ terdekat bagi tujuan pengesahan maklumat.

“Data yang dikemas kini akan dikemukakan kepada pihak Kementerian Kewangan bagi tujuan pengesahan dengan pihak Jabatan Pendaftaran Negara, sekiranya tiada sebarang isu berbangkit...maklumat individu tersebut akan terus dikemas kini dalam sistem BUDI95,“ katanya.

Beliau berkata permohonan pembaharuan LMM meningkat kepada kira-kira 27,000 sehari sejak pengumuman insiatif BUDI95, berbanding purata 17,000 permohonan sebelum ini.

Sementara itu, Loke berkata kerajaan bersetuju membenarkan warga Malaysia yang memegang lesen memandu Singapura untuk mendapat manfaat di bawah BUDI95.

“JPJ sedang membangunkan satu sistem pendaftaran dalam talian dan memerlukan satu atau dua minggu.”

“Saya mohon untuk golongan ini...memberikan kita sedikit masa, bersabar dalam beberapa minggu. Dua tiga minggu ini sudah tentu mereka tak dapatlah BUDI95, tetapi kita akan selesaikan isu ini dalam kadar yang segera,“ katanya. – Bernama