Penagih bawah umur membimbangkan, bermula seawal sekolah rendah - Ahmad Zahid

PUTRAJAYA: Isu penagihan dadah dalam kalangan kanak-kanak semakin membimbangkan, dengan ada sebahagiannya mula terjebak seawal sekolah rendah pada usia 10 tahun, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.

Beliau berkata antara punca ketagihan dalam kalangan bawah umur adalah taktik pengedar yang memberikan gula-gula mengandungi dadah secara percuma.

“Perkara ini saya telah bincangkan dengan Kementerian Pendidikan (KPM) dan di institusi prasekolah agar dapat kita bendung dan usaha ini perlukan kerjasama bukan sahaja daripada guru dan ibu bapa tetapi masyarakat keseluruhan,” katanya kepada Bernama dalam satu temu bual khas baru-baru ini.

Beliau yang juga Pengerusi Jawatankuasa Kabinet Membanteras Dadah (JKMD) berkata pelbagai usaha dilaksanakan bagi membendung gejala tersebut termasuk mempelajari kaedah membanteras penyeludupan dadah secara lebih berkesan selain aspek pencegahan dan pemulihan.

Untuk itu, beliau berkata agensi penguatkuasaan seperti Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) perlu lebih kreatif terutamanya dalam mengesan penyeludupan dadah, termasuk trend penggunaan perkhidmatan penghantaran.

“Kadang-kadang kita lihat pembukusannya seolah-olah barang yang dibeli secara dalam talian tetapi isinya (dadah). Mereka sangat kreatif dalam perkara ini dan saya fikir pihak penguat kuasa dan agensi pemulihan mesti lebih kreatif daripada mereka ini (pengedar dadah),” katanya.

Dalam pada itu, Ahmad Zahid berkata masalah penyalahgunaan dadah di Malaysia adalah isu merentas kaum, dengan negeri yang mencatatkan kadar penagihan tertinggi ialah Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah.

“Dalam jenayah penyalahgunaan dadah ini, ia benar-benar bersifat satu Malaysia. Pengedar yang besar orang Cina, pengedar secara tersusun orang India, manakala pengedar runcit orang Melayu,” katanya.

Ahmad Zahid berkata situasi penyalahgunaan dadah kini berada pada tahap kritikal dengan peningkatan 32.5 peratus pada 2024 berbanding tahun sebelumnya.

Beliau berkata terdapat 436 penagih bagi setiap 100,000 penduduk pada 2023 dan melonjak kepada 586 pada 2024, manakala setakat Jun tahun ini statistik menunjukkan terdapat 396 penagih bagi setiap 100,000 penduduk.

Bagi memastikan akauntabiliti dalam aspek penguatkuasaan, pemulihan dan pencegahan, Ahmad Zahid berkata AADK, dengan dipacu Petunjuk Prestasi Utama (KPI) tahunan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN) serta berpandukan Pelan Strategik KDN 2020-2025, kini dalam proses merangka pelan baharu untuk tempoh 2026-2030.

Beliau berkata antara indikator minimum untuk menilai kejayaan perang melawan dadah adalah Indeks Antidadah yang mencatatkan 68.3 peratus berdasarkan kajian penyelidik Universiti Teknologi Malaysia (UTM) pada 2024.

“Selain itu, kadar kepulihan klien, bilangan individu pulih yang berjaya mendapat pekerjaan, tahap kesedaran masyarakat menerusi Community Empowerment Recovery Index (CERI), serta kerjasama dengan jabatan kerajaan, pemimpin komuniti dan NGO (pertubuhan bukan kerajaan) turut menjadi penanda aras keberhasilan,” katanya.

Sementara itu, Ahmad Zahid turut berkongsi pengalamannya ketika menjadi Menteri Dalam Negeri, apabila jumlah banduan negara berjaya diturunkan daripada 78,000 kepada 42,000 hasil pelaksanaan program latihan semula dalam penjara.

“Saya tidak menganggap penjara hanya tempat menghukum, sebaliknya pusat correctional. Kita latih banduan dengan aktiviti ekonomi sehingga berjaya menjana RM35 juta hasil jualan. Lebih penting, kadar pengulangan jenayah berjaya diturunkan daripada 48 peratus kepada hanya 2.6 peratus.

“Pengalaman itu membuktikan bahawa dengan kreativiti, latihan kemahiran dan peluang ekonomi, masalah dadah dan jenayah berkaitan boleh ditangani,” katanya - Bernama