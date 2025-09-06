Penduduk Pos Pasik risau ancaman gajah liar sekitar kampung

GUA MUSANG: Hampir 1,000 penduduk Orang Asli suku kaum Temiar di Rancangan Pengumpulan Semula Pos Pasik merasa bimbang dengan kehadiran tiga ekor gajah yang berkeliaran di sekitar kampung itu sejak hampir setahun lalu.

Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Orang Asli RPS Pasik Jimi Arifin menyatakan haiwan itu sering muncul di kawasan rumah dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap kehadiran manusia.

Penduduk kerap terserempak dengan gajah liar tersebut ketika dalam perjalanan menghantar anak ke Sekolah Kebangsaan Sri Permai.

Tiga ekor gajah liar itu masih berada di kawasan berhampiran dan mengacau sekitar kampung sehingga memberikan tekanan serta mengganggu waktu tidur penduduk yang perlu berjaga-jaga.

Mereka sangat bimbang dengan keselamatan anak-anak kecil yang tinggal di kampung tersebut.

Pihak Perhilitan telah datang membuat pemantauan di kampung ini selepas laporan dibuat mengenai keadaan tersebut.

Penduduk Misbun Arifin berusia 44 tahun berkata kadangkala ada antara mereka yang menaiki motosikal untuk menghantar anak ke sekolah terpaksa berpatah balik selepas terserempak dengan haiwan terbabit.

Tanaman yang diusahakan penduduk turut rosak dimakan gajah tersebut.

Beliau menanam ubi kayu kira-kira 10 meter dari rumah dan kebun yang diusahakan itu turut dimasuki gajah liar.

Pokok-pokok menjadi rosak akibat dipijak serta dicabut oleh gajah yang berkeliaran itu. – Bernama