Pengalaman VR Planetarium Negara jadi angkasawan di PMR Negeri Sembilan

NILAI: Pengunjung Program MADANI Rakyat 2025 Negeri Sembilan mengalami sensasi seolah-olah berada di angkasa lepas melalui teknologi realiti maya di Planetarium Negara.

Aktiviti Planet VR di Dataran Nilai memberikan pengalaman unik meneroka angkasa dengan visual dan kesan khas yang sangat nyata.

Kanak-kanak merupakan antara yang paling teruja dengan peluang merasai suasana seperti berada di luar bumi melalui teknologi tersebut.

Mohd Haziq Mohd Sukri, 7, dari Port Dickson menyatakan kekagumannya terhadap pengalaman baharu yang tidak pernah dirasai sebelum ini.

“Sangat menakjubkan, sebelum ini tengok dalam buku atau televisyen sahaja, ini macam betul-betul tengok planet depan mata.”

Beliau menambah “Kalau bukan kerana program ini mungkin saya takkan rasa pengalaman jadi angkasawan.”

Ahmad Tsaqif Ahmad Faiz, 9, pula mendapati pengalaman VR itu meningkatkan semangatnya untuk mempelajari astronomi.

Penjawat awam Jamalia Mat Radin, 44, memuji inisiatif Planetarium Negara yang memberi pendedahan awal mengenai astronomi secara menyeronokkan.

“Ia bukan sahaja menghiburkan tetapi turut memberi nilai tambah kerana menggalakkan masyarakat terutama kanak-kanak untuk mendekati bidang sains dan teknologi.”

Beliau turut mencuba pengalaman tersebut dan mengakui “Bukan sahaja anak, tetapi saya juga turut cuba merasai pengalaman itu, memang menarik.”

Penolong Pegawai Sains Planetarium Negara Norakma Mohamed menjelaskan inisiatif MOSTI bertemakan from earth to universe ini membolehkan orang ramai meneroka angkasa lepas.

“Astronomi dan sains angkasa merupakan bidang yang agak susah, jadi kami gunakan aplikasi VR ini untuk membawakan pengalaman kepada pengunjung.”

Norakma menekankan “Mereka berpeluang jadi angkasawan dan berada di angkasa lepas.”

Aktiviti ini bertujuan menarik minat golongan muda terhadap bidang astronomi melalui pendekatan interaktif.

Program MADANI Rakyat Negeri Sembilan berlangsung selama tiga hari dengan tema pendigitalan.

Program bertemakan ‘Digital Merentasi Generasi, Memperkasa Komuniti’ ini dianjurkan oleh Kementerian Digital dengan kerjasama pelbagai agensi. – Bernama