Penjelasan Tengku Zafrul di Dewan Rakyat isu tarif AS

PUTRAJAYA: Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz akan memberikan penjelasan rasmi di Dewan Rakyat pada Isnin depan mengenai keputusan Amerika Syarikat (AS) untuk mengurangkan kadar tarif timbal balik ke atas Malaysia daripada 25 peratus kepada 19 peratus. Perkara ini diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan jurucakap Kerajaan MADANI, Datuk Fahmi Fadzil, selepas mesyuarat Kabinet hari ini.

“Pada Isnin, Tengku Zafrul akan memaklumkan kepada Dewan Rakyat mengenai keputusan dalam isu tarif timbal balik ini,” kata Fahmi.

Sebelum ini, Tengku Zafrul menyatakan bahawa keputusan AS ini menunjukkan hubungan ekonomi yang kukuh antara kedua-dua negara. Beliau menegaskan bahawa pendirian Malaysia tidak berubah dalam isu-isu berkaitan ‘garisan merah’, dan kadar 19 peratus dicapai tanpa menjejaskan kedaulatan negara dalam melaksanakan dasar penting untuk kestabilan ekonomi.

Rundingan tarif antara Malaysia dan AS bermula pada 6 Mei dan berakhir secara rasmi pada 31 Julai 2025. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut memaklumkan Parlimen mengenai perbincangan dengan Presiden AS Donald Trump, termasuk isu perdagangan dan rundingan MITI dengan pihak AS.

“Setelah mendapat penjelasan daripada saya, beliau memutuskan untuk menyemak semula kadar tarif yang akan dikenakan ke atas Malaysia selewat-lewatnya esok (hari ini),” kata Anwar. - Bernama