Penyelia kilang rugi RM537,000 dalam penipuan telefon di Kemaman

CHUKAI: Seorang penyelia kilang lelaki kehilangan wang berjumlah RM537,000 selepas menjadi mangsa sindiket penipuan telefon.

Ketua Polis Kemaman Supt Mohd Razi Rosli berkata mangsa berusia 59 tahun itu menerima panggilan telefon pada 31 Ogos tahun lepas daripada ahli sindiket yang menyamar sebagai ejen insurans dan pegawai polis.

Suspek mendakwa mangsa telah membuat tuntutan insurans palsu di sebuah hospital swasta di Selangor dan berhadapan dengan tindakan undang-undang.

Mangsa kemudian diarahkan membuka akaun simpanan baharu di sebuah bank tempatan dan memindahkan RM400,000 daripada simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) ke dalam akaun tersebut.

Mangsa juga diperintahkan untuk memberikan akses kepada suspek bagi mengelakkan penangkapan.

Antara 9 Februari dan 12 September, mangsa memindahkan lagi RM137,000 dalam 56 transaksi kepada 30 akaun berbeza di bawah ugutan suspek.

Mangsa menyedari dia telah diperdaya apabila cubaan untuk menghubungi suspek bagi mendapatkan kemas kini gagal.

Pemeriksaan mendapati semua dana KWSP dalam akaun baharu itu telah hilang.

Siasatan lanjut menunjukkan 21 pindahan telah dibuat kepada lapan akaun antara 5 dan 11 September 2024.

Kes ini disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana penipuan.

Mohd Razi menyeru orang ramai menghubungi Pusat Gerak Balas Scam Kebangsaan (NSRC) di 997 untuk mengesahkan sebarang maklumat sebelum membuat pindahan wang kepada akaun pihak ketiga. – Bernama