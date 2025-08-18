Penyelia tapak didakwa pindah RM2 juta hasil aktiviti haram

SEREMBAN: Seorang penyelia tapak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen hari ini atas pertuduhan memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah RM2 juta pada Oktober 2023.

Law Tuan Hai, 62, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Mohamad Kamil Nizam selepas didakwa menerima wang haram daripada akaun semasa sebuah firma guaman.

“Dia didakwa menerima hasil daripada aktiviti haram, iaitu wang RM2 juta daripada akaun semasa milik sebuah firma guaman yang dia telah memperdaya seorang lelaki berusia 54 tahun untuk memindahkan wang berkenaan ke akaun semasa miliknya,” menurut kenyataan pendakwaan.

Pemindahan wang itu dilakukan selepas tertuduh menipu mangsa dengan mendakwa ingin menjual lot hartanah di Mukim Tebong, Tampin sedangkan dia bukan pemilik sah hartanah tersebut.

Kesalahan itu dilakukan di sebuah cawangan bank di Bahau antara 27 Oktober hingga 31 Oktober 2023 di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001.

Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara maksimum 15 tahun dan didenda tidak kurang lima kali ganda nilai wang haram atau RM5 juta, mana lebih tinggi.

Mahkamah menetapkan jaminan RM30,000 dengan syarat tertuduh melapor diri bulanan, menyerahkan pasport, dan tidak mengganggu saksi.

Hakim Mohamad Kamil memerintahkan kes ini dipindahkan ke Mahkamah Sesyen Melaka untuk dibicarakan bersama satu lagi kes penipuan membabitkan jumlah sama.

“Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 2 September ini di Mahkamah Sesyen Melaka,” menurut kenyataan mahkamah.

Timbalan Pendakwa Raya Natasha Chin Le Jy mengendalikan pendakwaan, manakala peguam Low Huey Theng mewakili tertuduh. – Bernama