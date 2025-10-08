Permohonan tangguh prosiding persoalan undang-undang Na’imah dibatalkan

KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi di sini hari ini membatalkan permohonan pihak pendakwaan untuk menggantung prosiding bagi merumuskan persoalan undang-undang berhubung tuduhan gagal mengisytiharkan harta yang dihadapi Toh Puan Na’imah Abdul Khalid.

Hakim K. Muniandy membuat keputusan itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Shaharuddin Wan Ladin memaklumkan bahawa pihaknya dan pasukan pembelaan telah mencapai persetujuan.

Wan Shaharuddin berkata mereka bersetuju untuk mendengar permohonan merumuskan persoalan undang-undang di bawah Seksyen 84 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 di mahkamah ini.

Beliau menambah mereka juga bersetuju menarik balik permohonan menangguhkan prosiding serta permohonan memindahkan prosiding berkenaan ke Mahkamah Tinggi lain.

Peguam pembelaan Datuk Dr Gurdial Singh Nijar turut mengesahkan perkara berkenaan di hadapan mahkamah.

Pendengaran pada asalnya dijadualkan berlangsung hari ini di hadapan Hakim Muniandy tetapi akan dipindahkan ke Mahkamah Rayuan dalam tempoh terdekat.

Wan Shaharuddin turut memaklumkan bahawa pihak pendakwaan memberikan aku janji untuk menarik balik rayuan di Mahkamah Rayuan.

Rayuan itu adalah terhadap keputusan Mahkamah Tinggi sebelum ini yang membenarkan permohonan Na’imah untuk merujuk persoalan undang-undang ke Mahkamah Persekutuan.

Susulan itu mahkamah menetapkan 10 Nov ini untuk pengurusan kes.

Pada 21 Ogos lepas Muniandy membenarkan permohonan Na’imah selepas mendapati persoalan undang-undang yang dibangkitkan bukan bersifat remeh.

Beliau memutuskan ia bukan penyalahgunaan proses mahkamah sebagaimana diputuskan Mahkamah Sesyen sebelum ini.

Pada 23 Jan 2024 Na’imah didakwa di Mahkamah Sesyen atas pertuduhan gagal mematuhi notis untuk mengisytiharkan asetnya.

Aset tersebut termasuk Menara Ilham serta beberapa hartanah lain di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang.

Beliau didakwa mengikut Seksyen 36(2) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.

Seksyen itu memperuntukkan hukuman maksimum penjara lima tahun atau denda RM100,000 jika sabit kesalahan.

Pada 29 Feb 2024 Na’imah memfailkan permohonan untuk merujuk persoalan undang-undang berkaitan beberapa akta.

Ini termasuk Seksyen 30(5), 36(2) dan 62 Akta SPRM 2009 serta Seksyen 32(3)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

Bagaimanapun pada 18 Feb lepas Hakim Mahkamah Sesyen Azura Alwi menolak permohonan itu.

Beliau berpendapat ia tiada merit kerana tiada isu perlembagaan dibangkitkan dalam kes berkenaan. – Bernama