Persahabatan asas hubungan Malaysia-Timor-Leste, kata Anwar

DILI: Hubungan antara Malaysia dan Timor-Leste melangkaui diplomasi rasmi dan mencerminkan persahabatan yang dibina puluhan tahun dalam perjuangan bersama.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan perkara ini pada majlis makan malam anjuran Presiden Timor-Leste Dr José Ramos-Horta dan Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão.

Anwar mengimbau kembali betapa ramai sahabatnya dari wilayah itu bersama-sama mengharungi ujian dan kesusahan tanpa menjangkakan masa depan kerjasama dua hala.

Beliau menyifatkan persahabatan yang utuh itu sebagai asas kepada hubungan erat antara kedua-dua negara hari ini.

Anwar menegaskan semangat setiakawan dan kasih sayang telah dibalas dengan baik oleh rakyat Malaysia.

Sokongan Malaysia terhadap Timor-Leste adalah bertunjangkan nilai bersama dalam kehormatan insan, demokrasi dan sikap saling menghormati.

Beliau menzahirkan terima kasih kepada Ramos-Horta dan kepimpinan Timor-Leste atas layanan mesra yang mencerminkan persaudaraan antara rakyat.

Timor-Leste bakal menyertai ASEAN secara rasmi pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur. Pencapaian ini terus disokong kuat oleh Malaysia.

Turut hadir pada majlis tersebut ialah Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Seri Amran Mohamed Zin. – Bernama