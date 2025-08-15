Persediaan infrastruktur VJY2026 hampir 90 peratus siap

ISKANDAR PUTERI: Tahap persediaan infrastruktur dan produk pelancongan Johor kini hampir 90 peratus siap.

Pelbagai promosi giat dijalankan bagi merealisasikan sasaran menarik 12 juta pelancong sempena Tahun Melawat Johor 2026 (VJY2026).

Strategi promosi itu merangkumi pemasaran di pintu masuk utama seperti lapangan terbang, terminal feri, dan pintu masuk sempadan.

Tumpuan turut diberikan kepada promosi di media sosial, media arus perdana, serta kerjasama dengan pempengaruh dan artis.

Pengarah Tourism Johor Mohammad Nazrul Abd Rahim berkata usaha ini bertujuan mengetengahkan keistimewaan produk pelancongan negeri.

“Kita sudah hampir 13 tahun tidak menganjurkan Tahun Melawat Johor,” katanya.

Beliau menyatakan kempen ini sepatutnya dilaksanakan pada 2020 tetapi terpaksa ditangguhkan akibat pandemik COVID-19.

“Kini adalah masa dan tahun terbaik untuk kita melaksanakan semula kempen Visit Johor,” tambahnya.

Antara pembangunan produk pelancongan termasuk naik taraf Zoo Johor dengan pembukaan fasa malam.

Projek ekopelancongan seperti Air Terjun Gunung Ledang juga akan dibuka semula dalam masa terdekat.

Program pelancaran pelekat VJY2026 hari ini adalah permulaan gerakan besar mempromosi kempen secara menyeluruh.

Mohammad Nazrul berkata inisiatif ini bermula bersama Persatuan Pelancongan Negeri Johor.

“Kita akan cuba memperbanyakkan pelekat ini dengan sasaran lebih 10,000 pelekat dipamerkan di semua pengangkutan awam di Johor,” jelasnya.

Pelancaran membabitkan pelbagai jenis pengangkutan termasuk beca, motosikal, kereta, bas persiaran, karavan, dan e-hailing.

Pada Mei lepas, Menteri Besar Datuk Onn Hafiz Ghazi menyasarkan kutipan hasil RM42 bilion sempena VJY2026.

Sasaran ini berdasarkan unjuran kehadiran 12 juta pelancong tahun depan- Bernama