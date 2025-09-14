Persediaan sambutan Hari Malaysia 2025 90% siap, persembahan budaya lebih meriah

BUTTERWORTH: Persediaan untuk persembahan pentas sempena sambutan Hari Malaysia 2025 telah mencapai 90% penyiapan dengan hanya tinggal dua hari sebelum majlis berlangsung di Pusat Konvensyen PICCA @ Butterworth Arena.

Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN) Mohd Amran Mohd Haris menyatakan persembahan tahun ini akan lebih meriah berikutan penyertaan aktif pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dari Pulau Pinang yang memainkan peranan penting.

Beliau berkata kemuncak malam tersebut ialah segmen budaya ‘Rumpun MADANI’ yang memaparkan warisan pelbagai komuniti dari Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.

Persembahan ini bukan sahaja mengetengahkan unsur kesenian budaya Melayu, Cina, India, Sabah dan Sarawak tetapi juga melambangkan perjuangan kemerdekaan dan semangat perpaduan yang membentuk Malaysia.

Ia mencerminkan integrasi antara semenanjung, Sabah dan Sarawak yang mewakili keharmonian dan persaudaraan rakyat Malaysia.

Mohd Amran menambah bahawa persembahan pembukaan yang menonjolkan identiti Pulau Pinang sebagai negeri tuan rumah dijangka menambah keceriaan dan mempromosikan perpaduan nasional.

Beliau menjemput semua orang ramai untuk hadir dan menyaksikan sambutan Hari Malaysia secara langsung.

Pemeriksaan Bernama mendapati persediaan untuk gerai pameran juga sedang giat dijalankan dengan pelbagai agensi kerajaan dan pertubuhan menyiapkan persiapan terakhir.

Antara tarikan utama termasuk pameran kerajaan negeri bertajuk Menelusuri Zaman, pameran foto Hari Malaysia oleh Jabatan Penerangan (JAPEN) dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (Bernama).

Pengunjung boleh meneroka gerai pameran mulai jam 9 pagi dengan tarikan seperti pameran pakaian dan peralatan tradisional, demonstrasi makanan, aktiviti mewarna dan kuiz.

Bertemakan ‘Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni’, sambutan pada hari Selasa akan menampilkan persembahan artis tempatan ternama termasuk Ella, Suki Low, Roshini Balachandran serta artis dari Sabah dan Sarawak, Dabra Sia dan Rezza Shah.

Majlis tersebut dijangka dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. – Bernama