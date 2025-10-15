Pesara tentera tidak bersalah 12 pertuduhan salah guna wang RM405,121

BUTTERWORTH: Seorang pesara tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas 12 pertuduhan melibatkan penyalahgunaan wang milik sebuah syarikat pemaju berjumlah RM405,121 pada 2015.

Mohd Noor Yacub, 67, didakwa menyalahgunakan wang milik Amar Iman Development Sdn Bhd itu dengan memasukkan cek ke dalam akaun bank miliknya di Maybank Islamic Berhad, Plaza MWE Branch, Lebuh Farquhar, George Town dekat sini antara 19 Januari hingga 21 Oktober 2015.

Dia didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara minimum enam bulan dan maksimum lima tahun serta sebatan, dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan.

Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Noor Azura Zulkiflee manakala Mohd Noor diwakili peguam Mohamad Amirrul Adli.

Hakim Zulhazmi Abdullah membenarkan Mohd Noor diikat jamin RM50,000 bagi kesemua pertuduhan berserta syarat tambahan iaitu tertuduh perlu melapor diri setiap bulan di pejabat SPRM berdekatan dan menyerahkan pasport kepada mahkamah.

Beliau turut menetapkan 19 November ini bagi sebutan semula kes. – Bernama