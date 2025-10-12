Pesara wanita rugi RM175,305 diperdaya sindiket emas lelong dalam talian

KULAI: Seorang pesara swasta kerugian RM175,305 selepas dipercayai terperdaya dengan sindiket penipuan jualan emas lelong menerusi dalam talian pada 10 September lepas.

Ketua Polis Daerah Kulai ACP Tan Seng Lee berkata wanita berusia 55 tahun itu tertarik dengan iklan di Facebook yang menawarkan jualan emas 916 secara lelong sebelum menekan pautan yang disediakan.

Mangsa kemudian dimasukkan ke dalam kumpulan Telegram menggunakan nama ‘Pajak Gadai Lelong Emas 916’ dan berminat membeli rantai tangan emas berharga RM75 sebelum berurusan dengan seorang individu dikenali sebagai Nurul Aliya.

Menurutnya mangsa diminta membuat bayaran awal RM655 bagi urusan harga emas dan caj penghantaran sebelum diarahkan melakukan 35 transaksi ke beberapa akaun bank berbeza.

Keseluruhan bayaran berjumlah RM175,305 itu dibuat antara 6 Oktober hingga semalam kononnya bagi membayar pelbagai caj termasuk cukai kastam, Lembaga Hasil Dalam Negeri, duti eksais dan beberapa bayaran lain.

Mangsa hanya menyedari ditipu apabila terus diminta membuat bayaran tambahan sebelum tampil membuat laporan polis semalam.

Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. – Bernama