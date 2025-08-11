Petronas kaji semula kecekapan operasi susulan harga minyak rendah

KUALA LUMPUR: Petroliam Nasional Bhd (Petronas) menjangka aliran harga minyak yang rendah ketika ini akan berterusan dan berada dalam jajaran US$64 hingga US$65 setong, kata Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Perniagaan Huluannya Mohd Jukris Abdul Wahab.

Justeru, katanya, Petronas sedang mengkaji semula kecekapan operasi dan kosnya serta pendekatan dari segi penyelenggaraan, operasi lapangan, pengurusan logistik, pemerolehan hinggalah kepada menjalankan kemudahan luar pantai dan daratannya bagi menangani keadaan ini.

“Kami sedang mengkaji semula kecekapan operasi dan kos kami (kerana) cara kami menjalankan operasi sepanjang 50 tahun yang lalu tidak semestinya dapat memastikan kami berdaya saing pada tahun-tahun akan datang,“ katanya semasa sesi taklimat bersama pengarang media, di sini, hari ini.

Turut hadir ialah Naib Presiden Kanan Aset Malaysia Petronas dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Carigali Sdn Bhd Hazli Sham Kassim.

Mohd Jukris berkata tarif yang dikenakan oleh Amerika Syarikat juga telah menjejaskan rantaian bekalan global.

“Ia (pengenaan tarif) mempengaruhi cara kami menjalankan perniagaan. Satu-satunya perkara yang boleh kami lakukan adalah menanganinya secara dalaman dan mengendalikan kos dengan lebih cekap,“ katanya.

Menjawab soalan mengenai semakan portfolio, Mohd Jukris berkata syarikat minyak nasional itu sedang menimbang keperluan untuk menjalin perkongsian bagi mengurangkan pendedahan risiko, khususnya bagi aset yang memerlukan pelaburan modal tinggi tetapi menawarkan nilai yang terhad.

“Perkongsian membawa bukan sahaja modal tetapi juga falsafah dan piawaian operasi baharu. Dalam industri ini, kita tidak boleh beroperasi secara berasingan. Kita perlu mengenal pasti rakan kongsi yang boleh mengendalikan aset tertentu dengan lebih cekap berbanding apa yang kita boleh lakukan. Ini adalah cara terbaik untuk memanfaatkan nilai maksimum.

“Kami telah melakukan ini sebelum ini -- di Mexico, sebagai contoh, dan di Azerbaijan beberapa tahun lalu,“ katanya.

Mohd Jukris berkata Petronas menjalankan semakan portfolio dari semasa ke semasa untuk memastikan asetnya kekal berdaya saing, dengan setiap aset perlu memenuhi piawaian tertentu.

“Sebagai contoh, ia mesti mempunyai harga pulang modal US$50 setong atau kurang daripadanya. Sekiranya melepasi paras itu, akan muncul persoalan: adakah aset ini perlu dikekalkan atau tidak?

“Kecekapan operasi adalah satu lagi kriteria utama. Kos pengeluaran unit kami perlu kekal di bawah US$6 seunit. Kami menetapkan parameter ini untuk menjadi panduan kepada setiap semakan portfolio,“ katanya.

Petronas telah menyaksikan portfolionya berkembang, termasuk penjualan aset gasnya di Azerbaijan pada 2021 dan sekali lagi tahun lepas, pengurangan operasi di Mexico dengan menamatkan operasi di lapan blok eksplorasi luar pantai- BERNAMA