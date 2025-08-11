Jasad warga Myanmar ditemui tidak sempurna di Sungai Krian

SARATOK: Operasi mencari dan menyelamat (SAR) bagi seorang kru kapal warga Myanmar yang terjatuh ke Sungai Krian pada Jumaat lepas berakhir hari ini.

Jasad mangsa ditemui dalam keadaan tidak sempurna di Lubuk Petan, Kampung Kupang.

Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Sarawak mengesahkan penemuan mayat Thu Htoo Aung, 20 tahun.

“Pada 12.23 tengah hari ini, pasukan operasi diketuai PBKI Nasir Drahman menerima maklumat daripada penduduk kampung,“ menurut kenyataan rasmi.

Jasad tersebut terapung di Sungai Lubuk Petan sebelum dibawa ke jeti berhampiran untuk pengecaman.

Pihak polis mengesahkan identiti mangsa dan keadaan fizikalnya yang hanya separuh badan.

“Keadaan ketika ditemui hanya separuh badan dari pusat ke kaki, dipercayai akibat gigitan haiwan air,“ jelas kenyataan itu.

Operasi SAR melibatkan enam anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Saratok.

Aset logistik termasuk sebuah kenderaan pacuan empat roda dan bot penyelamat digunakan dalam operasi tersebut.

Operasi ditamatkan sepenuhnya pada jam 1.40 tengah hari.

Mangsa dilaporkan memakai seluar panjang coklat dan kasut getah pendek sebelum terjatuh ke sungai.

Kejadian berlaku pada 8 Ogos kira-kira jam 9.30 pagi di Wharf Batu Pekan, Saratok.

Kapal Moi Soon 2 menjadi lokasi kejadian sebelum mangsa terjatuh ke dalam sungai -Bernama