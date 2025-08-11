Petronas kaji semula strategi portfolio hadapi cabaran industri O&G global

KUALA LUMPUR: Petronas sedang menjalankan kajian semula strategik terhadap portfolio huluan bagi memastikan daya saing dan kemampanannya dalam dekad akan datang.

Langkah ini diambil berikutan tekanan geopolitik, teknologi dan dasar yang semakin meningkat dalam industri minyak dan gas (O&G) global.

Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Huluan Petronas Mohd Jukris Abdul Wahab menekankan pentingnya pendekatan dinamik dalam menghadapi landskap tenaga yang berubah pantas.

“Kita perlu peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita terutamanya dari segi geopolitik, perubahan bidang kuasa, dasar yang berubah dan konflik global yang mempengaruhi pasaran tenaga,” katanya dalam taklimat media.

Beliau menegaskan masa depan industri akan menjadi lebih kompleks dan mencabar, memerlukan Petronas merangka strategi jangka panjang menjelang 2035.

Mohd Jukris turut menyatakan bahawa Petronas telah berkembang daripada syarikat tempatan kepada pemain global yang disegani dalam tempoh lima dekad.

“Kami telah melangkah jauh dan kini mampu bersaing dengan syarikat minyak antarabangsa (IOC) lain,” katanya.

Namun, beliau menekankan keperluan untuk terus mengkaji semula portfolio bagi mengekalkan relevan dalam pasaran yang kompetitif.

Strategi utama termasuk meningkatkan kecekapan modal, menerapkan teknologi baharu dan memaksimumkan keberkesanan operasi.

Petronas juga memantau perkembangan seperti kecerdasan buatan (AI) dan pembangunan mampan untuk membentuk pelaburan masa depan.

“Persoalannya ialah bagaimana kita dapat melaksanakan perkara ini dengan lebih baik, lebih cepat dan lebih kompetitif,” tambah Mohd Jukris.

Bahagian huluan dijangka memainkan peranan penting dalam membina daya tahan dan memanfaatkan nilai jangka panjang portfolio global Petronas. – Bernama