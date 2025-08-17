PGA minta pemasangan kawat berduri di sempadan dipercepat

TUMPAT: Pasukan Gerakan Am (PGA) memohon pemasangan kawat berduri di laluan 1.8 kilometer dari Pos Ibrahim Pencen ke Jambatan Muhibbah di Rantau Panjang, Pasir Mas dipercepatkan.

Komander Briged Tenggara PGA Datuk Nik Ros Azhan Nik Ab Hamid berkata laluan itu sering digunakan untuk aktiviti haram termasuk penyeludupan barangan.

Beliau berkata pemasangan kawat berduri sebelum ini di Bukit Lata telah dirosakkan oleh penyeludup.

“Kita bimbang aktiviti penyeludupan dadah, senjata api dan pendatang tanpa izin semakin berleluasa jika tiada benteng keselamatan,“ katanya.

Kerajaan negeri bersetuju dengan cadangan ini dan telah mengemukakannya kepada pihak Thailand.

Nik Ros Azhan turut memohon kemudahan dan pos kawalan di sempadan dipertingkatkan.

“Kamera CCTV dan dron pemantauan amat diperlukan untuk mengawal sempadan,“ ujarnya.

Dua pos kawalan telah siap dan diharap dapat diserahkan kepada PGA secepat mungkin.

PGA juga memohon pembinaan lapan pos kawalan baharu di kawasan tumpuan seperti Pulau Tengkorak dan Sungai Mentua.

Beliau mencadangkan pembinaan pos di pangkalan haram Syed Agil bagi mencegah jenayah.

Nik Ros Azhan menekankan keprihatinan kerajaan dalam mengukuhkan kawalan sempadan.

Rakyat tempatan perlu berubah dan tidak lagi bergantung pada penyeludupan sebagai sumber pendapatan.

Sebelum ini, Ketua Polis Kelantan Datuk Mohd Yusoff Mamat menyatakan 128 jeti haram di Sungai Golok akan dirobohkan - Bernama