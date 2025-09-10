PM Anwar mahu diplomat perkukuh hubungan strategik, tarik pelaburan

PUTRAJAYA: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan wakil diplomatik Malaysia di luar negara supaya terus memperkukuh hubungan strategik dengan negara-negara tuan rumah.

Beliau menekankan tumpuan utama harus diberikan kepada usaha memacu aktiviti perdagangan dua hala serta menarik pelaburan asing berkualiti tinggi.

Anwar menyampaikan amanat tersebut ketika menerima kunjungan hormat tujuh Ketua Perwakilan Diplomatik Malaysia yang baharu di Putrajaya.

Mesyuarat itu berlangsung susulan penerimaan watikah pelantikan mereka daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada 4 September lepas.

Perdana Menteri berharap mereka akan menggalas tanggungjawab ini dengan penuh dedikasi dan cemerlang.

Wakil-wakil diplomatik tersebut termasuk Duta Besar Malaysia ke Thailand Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah dan Duta Besar ke Arab Saudi Datuk Syed Mohamad Bakri Syed Abdul Rahman.

Juga hadir ialah Pesuruhjaya Tinggi ke Afrika Selatan Datuk Yubazlan Yusof serta Duta Besar ke Brazil Datuk Mohammad Ali Selamat.

Turut dilantik ialah Duta Besar ke Jerman Mohamad Razdan Jamil, Duta Besar ke Sepanyol Haznah Md. Hashim dan Duta Besar ke Poland Datuk Azri Mat Yacob. – Bernama