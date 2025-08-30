PM Anwar sampai Amanat Perdana hari ini, semai semangat patriotisme

KUALA LUMPUR: Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2025 yang akan berlangsung hari ini, menjadi wadah bagi menyemai semangat patriotisme dan memperkukuh azam demi masa hadapan negara yang lebih gemilang.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan amanat khas itu pada 11 pagi ini di Taman Ekspo Pertanian Malaysia (MAEPS), Serdang.

Menerusi hantaran Facebook semalam, beliau memaklumkan amanat itu bukanlah sekadar satu ucapan tetapi merupakan wadah untuk mengenang perjuangan silam.

Diadakan sehari sebelum Hari Kebangsaan, majlis itu menyasarkan kehadiran lebih 4,000 tetamu termasuk penjawat awam, anggota badan beruniform, pelajar sekolah dan institut pengajian tinggi, belia, usahawan dan warga kerja swasta.

Antara pengisian program ialah lafaz ikrar Rukun Negara oleh sukarelawan Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS) bersama murid-murid Tabika Perpaduan, persembahan Harmoni MADANI dan nyanyian lagu “Tanggal 31”.

Majlis itu akan disiarkan secara langsung menerusi semua saluran utama termasuk RTM, Media Prima, Astro Awani, Bernama TV, TVS, TV AlHijrah, serta platform media sosial seperti Facebook Live.

Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini dengan tema “Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni” akan diadakan di Dataran Putrajaya bermula 7 pagi Ahad- BERNAMA