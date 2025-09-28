PM Anwar tegaskan sejarah Malaysia mesti berasaskan fakta, bukan Barat

MELAKA: Sejarah Malaysia mesti berteraskan fakta, hasil penyelidikan dan perkara yang perlu diketahui rakyat Malaysia, bukannya ditentukan oleh negara Barat.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa usaha membina semula naratif sejarah Malaysia adalah penting dan tidak seharusnya ditulis oleh bekas penjajah.

Beliau mengingatkan tulisan ahli sosiologi terkemuka negara Profesor Hussein Al-Attas pada tahun 1961 yang menegaskan kejujuran terhadap warisan dan sejarah negara.

“Sejarah kita tidak boleh digambarkan seolah-olah hanya berkisar tentang hamba di negara ini,” katanya ketika merasmikan Tahun Melawat Malaysia 2026 di Klebang.

Anwar menekankan bahawa Malaysia pernah mempunyai tamadun dan menjadi rakan dagang utama pada suatu masa dahulu.

Beliau menyatakan bahawa sektor pendidikan termasuk universiti dan sekolah perlu memainkan peranan dalam membina sejarah Malaysia.

Perkara itu perlu dilakukan menerusi penyelidikan bebas dengan menjadikan sejarah Melaka sebagai rujukan utama untuk memahami kehebatan budaya negara.

“Melaka bukanlah sebuah destinasi pelancongan biasa,” katanya sambil menyifatkannya unik di rantau Alam Melayu dengan sejarah Kesultanan Melayu Islam yang agung.

Anwar menegaskan Melaka sebagai tempat tertubuhnya pemerintahan Islam dan pusat kosmopolitan serta perdagangan terkemuka di dunia.

Beliau memberi jaminan kepada Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Ab Rauf Yusoh bahawa kerajaan Persekutuan akan memberi sokongan penuh terhadap usaha membetulkan naratif sejarah.

“Pastikan anda (Melaka) menjadi bukan sahaja sebagai destinasi pelancongan utama, tetapi juga sebagai budaya yang hidup, berbilang kaum, berbilang agama,” katanya.

Anwar turut memuji kehebatan luar biasa Melaka dalam menganjurkan pelancaran VM2026 sebagai bukti semangat kolektif dan signifikan sejarahnya.

Beliau berkata sektor pelancongan negara bukan sahaja tertumpu kepada budaya dan seni tetapi juga menjadi pemacu utama pertumbuhan ekonomi serta lambang perpaduan nasional.

Makanan dan minuman juga memainkan peranan penting dalam menarik pelancong kerana ia mencerminkan kepelbagaian Malaysia.

“Pelancongan berkait rapat dengan ekonomi, dengan usaha menghidupkan semula budaya dan seni, dengan perpaduan dan dengan aktiviti kulinari,” katanya. – Bernama