PM Anwar teguh perpaduan, tolak unsur gugat fabrik masyarakat

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa semangat Jalur Gemilang menuntut rakyat mengutamakan perpaduan, keamanan serta menolak sebarang unsur yang boleh merobek fabrik masyarakat.

Beliau berkata semangat kemerdekaan juga harus diterjemahkan melalui pembangunan yang saksama dan inklusif, selaras dengan janji pemimpin terdahulu ketika menuntut kemerdekaan negara.

“Bahawa negara ini harus merdeka, bersatu dan inklusif, selain menjamin keselamatan hidup rakyat serta pembangunan yang berciri moden dan seimbang,” kata beliau menerusi catatan di Facebook hari ini.

Terdahulu, Anwar merasmikan pembukaan Lebuhraya Lembah Klang Timur (EKVE) Seksyen 1, yang disifatkannya bakal memberi manfaat besar kepada penduduk sekitar serta menghubungkan komuniti, mengurangkan kesesakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Beliau berkata projek itu juga mencerminkan bakat dan kepakaran tempatan, khususnya perusahaan dan syarikat Bumiputera serta tenaga muda yang gigih.

“Hanya dengan disiplin, ketelusan dan tunduk patuh pada undang-undang kita dapat menjamin bahawa setiap pembangunan benar-benar dirasai rakyat, bukan menjaga tembolok penguasa,” katanya.

Anwar berkata kerajaan akan terus istiqamah mensejahterakan kehidupan rakyat dengan menjamin perumahan yang selesa, pengangkutan yang baik dan pembangunan yang seimbang di seluruh negara.

Lebuhraya EKVE Seksyen 1 sepanjang 24 kilometer itu mempunyai empat persimpangan bertingkat di Sungai Long, Bandar Mahkota Cheras, Hulu Langat dan Ampang.

Ia merupakan sebahagian daripada jajaran Lebuhraya Lingkaran Luar Kuala Lumpur (KLORR) sepanjang 39.5 kilometer, yang menghubungkan Sungai Long ke Ukay Perdana. – Bernama