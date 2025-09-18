PM Anwar tekankan kepakaran tempatan pacu pembangunan bandar pintar

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pembangunan bandar pintar menggunakan teknologi kecerdasan buatan di Malaysia mesti diperkasakan oleh kepakaran dan penyelesaian tempatan.

Beliau menyatakan bandar-bandar Malaysia berdepan cabaran pertumbuhan penduduk pesat, kepelbagaian demografi, isu alam sekitar, dan keperluan infrastruktur yang semakin canggih.

Teknologi digital seperti AI menawarkan instrumen untuk bertindak balas secara proaktif bagi menangani cabaran ini.

Daripada memanfaatkan keupayaan AI dalam tenaga, air, pengurusan sisa hingga mengukuhkan daya tahan negara dengan tindak balas bencana yang diperkasakan teknologi, bandar pintar meningkatkan kecekapan kos dan mengurangkan jejak karbon.

Perkhidmatan kerajaan yang diperkasakan AI juga boleh meningkatkan kebolehcapaian dan memastikan tindak balas konsisten yang mengukuhkan komitmen tadbir urus.

Anwar menekankan bandar pintar di negara ini mesti dibina untuk rakyat, memenuhi tujuannya, dan diteraju oleh perusahaan tempatan.

Kita harus berbangga kerana mempunyai penyelesaian yang mencerminkan keperluan dan nilai unik kita.

Dengan memupuk inovasi dan menyokong bakat tempatan, kita boleh mengurangkan pergantungan terhadap teknologi luar dan memastikan kedaulatan data.

Digital National Bhd bersama Ericsson akan melancarkan program pendidikan teknologi abad ke-21 untuk melengkapkan kakitangan dengan kecekapan dalam AI, sains data dan tadbir urus digital.

Inisiatif ini disasarkan untuk meningkatkan kemahiran lebih 40,000 kakitangan sektor awam di pelbagai peringkat dan majlis perbandaran. – Bernama