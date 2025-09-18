Usahawan, koperasi terjejas bencana boleh mohon tangguh bayaran pinjaman

KOTA KINABALU: Usahawan dan koperasi yang terjejas akibat bencana banjir serta tanah runtuh kini boleh memohon penstrukturan semula atau penangguhan bayaran balik pinjaman sehingga maksimum enam bulan.

Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewon Benedick menjelaskan bahawa dasar sedia ada ini dilaksanakan di seluruh negara apabila sesuatu daerah atau negeri diisytiharkan terjejas bencana.

Kementeriannya mempunyai tujuh agensi pembiayaan termasuk Bank Rakyat, SME Bank, TEKUN Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Perbadanan Nasional Berhad dan SME Corp Malaysia.

Usahawan atau koperasi yang terkesan perlu membuat laporan polis serta memaklumkan kepada agensi pembiayaan masing-masing untuk memohon penangguhan pinjaman.

Peminjam kemudian perlu mengemukakan laporan polis dan pengesahan bahawa premis perniagaan mereka terjejas akibat bencana sebagai bukti untuk permohonan tersebut.

Polisi ini terpakai di Sabah khususnya di daerah yang terjejas bencana banjir termasuk Penampang, Papar, Beaufort, Sipitang dan beberapa daerah lain.

Kerajaan ingin membantu dan memastikan usahawan dan koperasi mempunyai ruang untuk bangkit semula selepas berdepan kerugian akibat bencana. – Bernama