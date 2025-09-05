PM Anwar tekankan kerjasama dan solidariti sebagai teras kestabilan ASEAN

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kestabilan ASEAN berasaskan kerjasama dan solidariti sejak penubuhannya pada tahun 1967.

Beliau berkata ASEAN telah membina reputasi sebagai organisasi berteraskan kepercayaan dan dialog yang menjadikan rantau ini sinonim dengan keamanan dan kestabilan.

Pencapaian sepuluh negara anggota ASEAN berasaskan budaya konsensus, komunikasi terbuka dan solidariti yang akan berkembang dengan kemasukan Timor-Leste.

Tradisi kerjasama ini membolehkan ASEAN menguruskan ketegangan, mencegah konflik dan memupuk kemakmuran merentasi rantau paling berpelbagai di dunia.

Semangat solidariti ASEAN baru-baru ini diuji apabila Malaysia menganjurkan pertemuan antara pemimpin Kemboja dan Thailand selepas insiden pertempuran di sempadan.

Melalui pendengaran teliti dan pengantaraan berprinsip dengan penglibatan AS dan China, pihak terbabit berjaya mencapai gencatan senjata segera.

Peristiwa itu menegaskan nilai dialog dan saling menghormati serta memperkukuh keyakinan terhadap peranan ASEAN sebagai penjaga keamanan.

Dengan persaingan kuasa besar yang memuncak dan keyakinan terhadap multilateralisme terhakis, ASEAN sedang berhadapan dunia yang telah berubah.

Kepusatan ASEAN bukan sekadar aspirasi diplomatik tetapi satu kewujudan yang perlu untuk mengekalkan keamanan dan berkecuali.

Sidang Kemuncak ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur pada Mei mengesahkan semula misi ini dan menerima Timor-Leste sebagai anggota kesebelas.

Anwar menegaskan keperluan mempertahankan autonomi ASEAN iaitu keupayaan bersuara dengan satu suara bukannya dibicarakan pihak lain.

Ini menuntut kewaspadaan berterusan dan keteguhan pada nilai kesabaran serta diplomasi berterusan sebagai asas tertib serantau.

Dengan populasi 660 juta orang, ASEAN merupakan antara pasaran paling dinamik di dunia tetapi perlu menutup jurang pembangunan.

Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 Oktober ini akan menggerakkan usaha meruntuhkan halangan tarif dan bukan tarif untuk perdagangan inklusif.

ASEAN perlu memilih jalan berbeza dengan membina daya tahan melalui keterbukaan dan reformasi ketika fahaman perlindungan meningkat.

Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP) menjadi tonggak seni bina ekonomi serantau yang perlu dilaksanakan dengan berkesan.

ASEAN mesti memperluas perkongsian global melalui inisiatif seperti Sidang Kemuncak ASEAN-Majlis Kerjasama Teluk (GCC)-China.

Ekonomi digital bakal memacu fasa pertumbuhan seterusnya bagi ASEAN yang memerlukan pemuktamadan Rangka Kerangka Ekonomi Digital ASEAN.

Inisiatif ini merangkumi perdagangan, teknologi dan keterhubungan untuk melindungi autonomi ASEAN dalam era penuh ketidakpastian.

Pemimpin ASEAN memberi amaran terhadap langkah perdagangan unilateral, tarif balas dan peningkatan perpecahan dalam sidang kemuncak Mei lepas.

Tindak balas terhadap ancaman global ini mestilah komitmen diperbaharui kepada keterbukaan, reformasi dan sistem perdagangan berasaskan peraturan.

Keterbukaan dapat memupuk daya tahan manakala perpecahan meningkatkan kos, menghalang pelaburan dan mempertingkatkan pendedahan kepada kejutan.

Walaupun globalisasi mempunyai kelemahan, ia telah mewujudkan kesalingbergantungan melalui kepentingan bersama untuk membendung unilateralism.

Penerapan kelestarian dalam agenda ekonomi ASEAN adalah amat mendesak termasuk pemerkasaan Rangkaian Tenaga ASEAN.

Ini melibatkan pelaburan dalam tenaga bersih, penjanaan pekerjaan hijau dan pencapaian keselamatan tenaga jangka panjang.

Tindakan berani hari ini diperlukan untuk masa depan yang adil dan mampan kerana pendekatan biasa tidak lagi menjadi pilihan.

Nasib ASEAN dikongsi bersama yang memerlukan perpaduan lebih kukuh melalui penghidupan semula kerangka geostrategik seperti ZOPFAN.

Pengukuhan platform diterajui ASEAN seperti Sidang Kemuncak Asia Timur dan Forum Serantau ASEAN kekal penting untuk dialog dan diplomasi pencegahan.

Sidang Kemuncak ASEAN-GCC dan inisiatif tiga hala dengan GCC serta China menyelaraskan keperluan Asia Tenggara dengan modal Teluk dan capaian China.

Pasukan Petugas Geoekonomi ASEAN akan mempertingkatkan tindak balas kolektif terhadap turun naik dan ketidakpastian.

Walaupun ASEAN tidak dapat menentukan haluan peristiwa global, ia tidak boleh tunduk kepada sikap pasif.

ASEAN mesti membentuk masa hadapan sendiri dengan keberanian, pandangan jauh dan solidariti untuk kekal sebagai mercu tanda keamanan dan kemakmuran. – Bernama