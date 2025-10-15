Polis janji siasatan telus insiden jenayah di kawasan sekolah

TANJONG MALIM: Polis Diraja Malaysia menjanjikan siasatan yang telus dan profesional terhadap insiden jenayah yang berlaku dalam kawasan sekolah kebelakangan ini.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan mereka yang terlibat akan dibawa ke muka pengadilan mengikut lunas undang-undang yang ada.

Beliau berkata keyakinan masyarakat terutama ibu bapa terhadap jaminan keselamatan di kawasan sekolah perlu diperkukuh selaras slogan polis dan masyarakat berpisah tiada.

Saifuddin menekankan rakyat berhak memberi tumpuan kepada aspek keselamatan sekolah kerana anak-anak mereka dihantar ke institusi pendidikan tersebut.

Beliau menegaskan pihaknya akan mengukuhkan keyakinan rakyat termasuk ibu bapa dengan membawa pelaku jenayah sekolah ke muka pengadilan menggunakan undang-undang sedia ada.

Menteri itu berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penyerahan Projek Pembinaan Ibu Pejabat Daerah Muallim di Tanjong Malim hari ini.

Saifuddin Nasution menyatakan pihaknya akan menggunakan akta berkaitan kanak-kanak dan Kanun Keseksaan seperti 302, 375 atau 377B untuk kes berkaitan.

Beliau menekankan polis tidak akan berkompromi terhadap sebarang insiden jenayah di sekolah walau siapa pun pelakunya.

Menteri Dalam Negeri itu menegaskan peranan keselamatan sekolah tidak boleh diletakkan pada bahu pasukan polis semata-mata.

Saifuddin berkata aspek keselamatan perlu melibatkan pihak sekolah dan pemimpin masyarakat dengan kerjasama semua pihak.

Semalam seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun meninggal dunia dipercayai ditikam pelajar lelaki berusia 14 tahun di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama.

Minggu lepas seorang pelajar perempuan Tingkatan Tiga dipercayai dirogol oleh beberapa pelajar lelaki Tingkatan Lima di sebuah sekolah di Alor Gajah. – Bernama