Polis kenal pasti pemilik dua akaun TikTok disyaki hasutan

KUALA LUMPUR: Polis telah berjaya mengenal pasti pemilik dua akaun TikTok yang disyaki terlibat dalam penyebaran hantaran berunsur hasutan dan dakwaan tidak benar.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk M. Kumar menyatakan akaun berkenaan ialah Muhammad Zamis Shah dan Monkey Dnaga yang membuat hantaran mengenai kematian Zara Qairina Mahathir serta mengaitkan Perdana Menteri dengan Israel.

“Kertas siasatan terhadap dua kes ini telah dibuka dan pemilik akaun telah dikenal pasti tanpa sebarang kaitan antara mereka,” katanya dalam kenyataan.

Beliau menambah usaha mengesan suspek kini sedang giat dijalankan oleh pihak polis.

Siasatan dijalankan Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bahagian D5 JSJ Bukit Aman mengikut Akta Hasutan 1948, Kanun Keseksaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

Kumar menegaskan tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap individu yang membuat, memuat naik, berkongsi dan menyebarkan hantaran berunsur hasutan.

Tindakan tersebut juga meliputi kandungan yang boleh menimbulkan kegusaran awam serta menggugat keharmonian masyarakat. – Bernama