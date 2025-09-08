Polis Pahang lupus dadah bernilai RM519,000 dari rampasan 2011

KUANTAN: Polis Pahang telah melupuskan pelbagai jenis dadah dianggarkan bernilai lebih RM519,000 hasil rampasan dari seluruh negeri sejak 2011 hingga tahun ini.

Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahaya Othman menyatakan pelupusan itu melibatkan 2,656 item merangkumi 15 jenis dadah berbeza.

Dadah-dadah tersebut akan dilupuskan esok oleh syarikat kontraktor bertauliah di Bukit Tagar, Bestari Jaya, Selangor.

Antara jenis dadah yang dilupuskan termasuk heroin seberat 3.35 kilogram, methamphetamine (1.70kg), kanabis (727.23 gram), dan ketamin (71.12 gram).

Turut dilupuskan ialah nimetazepam (72.56 gram), yaba (200.1 gram), dan ekstasi (171.9 gram).

Yahaya menjelaskan pelupusan dilaksanakan selepas menerima perintah mahkamah berhubung kes yang telah selesai prosiding dan tamat tempoh rayuan.

Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Pahang di sini hari ini.

Dari Januari hingga Ogos tahun ini, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pahang telah melakukan 9,365 tangkapan melibatkan 8,252 kes.

Sebanyak 144 operasi dilaksanakan dalam tempoh berkenaan bagi melumpuhkan aktiviti pengedaran dan penyalahgunaan dadah.

Operasi-operasi tersebut dilaksanakan di seluruh negeri Pahang bagi membanteras kegiatan dadah. – Bernama