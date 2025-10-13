Polis rampas ganja RM5.9 juta, tujuh individu ditahan dalam empat serbuan

SHAH ALAM: Polis berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah selepas merampas dadah jenis bunga dan daun ganja seberat 173.14 kilogram bernilai RM5.9 juta.

Operasi itu melibatkan empat serbuan berasingan yang dijalankan pada 3 dan 5 Oktober lalu.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman Datuk Hussein Omar Khan mengesahkan penahanan lima lelaki dan dua wanita berusia antara 25 hingga 41 tahun.

Polis turut merampas dua buah kenderaan dengan jumlah nilai sitaan mencecah RM129,000.

Dua lelaki dan seorang perempuan berjaya ditahan dalam serbuan pertama di sebuah rumah di sekitar Subang Jaya.

Pemeriksaan di premis itu menemui 115 bungkusan plastik berisi dadah disyaki bunga ganja seberat 112.23 kilogram.

Serbuan tersebut juga merampas 43 paket plastik berisi ketulan ganja seberat 4.72 kilogram.

Serbuan kedua di tepi jalan sekitar Petaling Jaya membawa kepada penahanan dua lelaki yang menaiki kereta jenis Perodua Alza.

Polis merampas 12 bungkusan plastik berisi bunga ganja seberat 12.52 kilogram dari dalam kenderaan tersebut.

Seorang lelaki dan wanita seterusnya ditahan dalam serbuan ketiga di sebuah hotel sekitar Selayang.

Pemeriksaan di dalam bilik hotel berkenaan menemui dua bungkusan plastik berisi bunga ganja seberat 2.1 kilogram.

Tangkapan di Selayang itu membawa kepada rampasan 40 bungkusan plastik berisi bunga ganja seberat 41.56 kilogram.

Dadah tersebut disimpan di dalam kereta jenis Toyota Vios di kawasan parkir sebuah kondominium di Petaling Jaya.

Siasatan awal mendapati sindiket itu telah bergiat aktif sejak awal September lepas.

Sindiket tersebut dipercayai menjadikan Lembah Klang sebagai lokasi pengedaran utama selain pasaran luar negara.

Pasaran antarabangsa sindiket ini tertumpu kepada negara Eropah dengan menggunakan mata wang Euro.

Ujian saringan awal air kencing mendapati kesemua tujuh suspek menunjukkan keputusan negatif bagi sebarang jenis dadah.

Empat daripada suspek yang ditahan memiliki rekod jenayah lampau berkaitan dadah dan jenayah lain.

Rekod jenayah tersebut melibatkan 18, lapan, enam dan tiga kes bagi setiap suspek.

Kesemua suspek warga tempatan itu ditahan reman antara 4 hingga 19 Oktober.

Kes ini disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. – Bernama