Polis Sarawak tahan lelaki, rampas dadah bernilai RM1.4 juta

KUCHING: Polis Sarawak menahan seorang lelaki tempatan berusia 22 tahun dan merampas pelbagai jenis dadah bernilai 1.4 juta ringgit dalam serbuan di sebuah rumah teres di Tabuan Desa di sini pada 22 Ogos.

Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Saifullizan Ishak berkata operasi kira-kira 11.30 malam itu hasil risikan pihak polis bagi menumpaskan sindiket pengedaran dadah di sekitar bandar raya ini.

“Antara dadah yang dirampas ialah jenis 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) seberat 74.3 kilogram (kg), ketamin (0.02kg) dan Eramin 5 (0.01 kg).”

“Turut dirampas peralatan penyimpanan serta pembungkusan dadah dengan dadah yang dirampas itu dapat merosakkan 247,764 individu,“ katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sarawak di sini hari ini.

Saifullizan berkata siasatan awal mendapati suspek mula aktif dalam sindiket berkenaan sejak awal Ogos selain berperanan sebagai penjaga bekalan dadah yang disimpan di rumah sewa itu serta terlibat membungkus dadah itu sebelum diedarkan kepada pelanggan.

Beliau berkata saringan awal air kencing mendapati suspek negatif dadah serta tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan kini direman tujuh hari hingga 30 Ogos bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.

“JSJN Sarawak kini sedang giat memburu baki ahli sindiket yang masih bebas bagi memastikan rangkaian pengedaran dadah ini dapat dilumpuhkan sepenuhnya,“ katanya. – Bernama