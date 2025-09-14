Polis siasat insiden amuk jalanan viral di Klang, dua pemandu bergaduh

SHAH ALAM: Polis sedang menyiasat pergaduhan antara dua pemandu kenderaan yang tular di media sosial di persimpangan lampu isyarat sepanjang Persiaran Batu Nilam di Bukit Tinggi, Klang pada Khamis lepas.

Timbalan Ketua Polis Daerah Selatan Klang, Supt Kamalariffin Aman Shah, berkata mereka menerima laporan daripada seorang lelaki berusia 39 tahun pada jam 4.52 petang hari yang sama yang mendakwa dia cedera akibat insiden amuk jalanan kira-kira jam 1.13 petang.

Pengadu yang memandu Honda City memberhentikan kenderaannya di belakang Proton Gen 2 ketika lampu isyarat merah menyala.

Proton Gen 2 tersebut tiba-tiba mengundur dan melanggar bahagian hadapan kereta pengadu.

Selepas itu, seorang lelaki dan wanita keluar dari kenderaan mereka dan pertengkaran tercetus di hadapan kereta pengadu.

Pemandu Proton Gen 2 kemudian memegang leher pengadu, menyebabkan pergaduhan antara mereka sehingga orang ramai campur tangan.

Pengadu mengalami kecederaan ringan di kaki, tangan dan leher serta mendapat rawatan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang.

Polis meminta sesiapa yang mempunyai maklumat mengenai insiden itu tampil ke balai polis terdekat atau menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah Selatan Klang di 03-33762222 untuk membantu siasatan.

Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan bagi menyebabkan kecederaan yang membawa hukuman penjara sehingga setahun dan denda. – Bernama