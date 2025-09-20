Polis tembak tayar lelaki disyaki kes pecah rumah di R&R Behrang

TELUK INTAN: Polis menahan seorang lelaki yang disyaki terlibat dalam kes pecah rumah berikutan satu insiden tular di Hentian Rehat dan Rawat Behrang arah selatan Lebuhraya Utara Selatan tengah hari tadi.

Ketua Polis Perak Datuk Noor Hisam Nordin mengesahkan suspek dari Manjung menuju ke Kuala Lumpur berjaya ditahan oleh anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah semasa melakukan rondaan pencegahan jenayah kira-kira pukul 12.30 tengah hari.

Beliau menjelaskan berlaku kejadian kejar-mengejar antara polis dengan kenderaan pelbagai guna Perodua Aruz yang dinaiki suspek berusia 35 tahun dari kawasan Tapah sehingga ke lokasi kejadian.

Polis terpaksa melepaskan satu das tembakan ke arah tayar kenderaan yang dipandu suspek bagi menghentikan pergerakannya.

Anggota polis kemudian menemui pelbagai peralatan yang digunakan untuk aktiviti pecah rumah termasuk jaket polis di dalam kenderaan suspek.

Noor Hisam menyifatkan operasi ini sebagai kolaborasi baik antara daerah polis yang bekerja dalam satu pasukan sehingga berjaya menangkap suspek.

Polis masih mengesan dua lagi kenderaan pelbagai guna jenis Toyota Hilux dan Perodua Alza yang dipercayai mempunyai kaitan dengan suspek yang ditahan.

Beliau menyatakan keyakinan untuk menyelesaikan kes ini sepenuhnya dengan tertangkapnya suspek utama.

Video kejadian ini telah tular di media sosial menunjukkan sekumpulan anggota polis mengejar dan menahan kenderaan penjenayah yang dipandu melawan arus.

Dalam rakaman video tersebut kedengaran bunyi tembakan sebelum kenderaan suspek berjaya dipintas dan dihalang pergerakannya.

Pemandu kemudian ditarik keluar dari kenderaan oleh anggota polis dan diarahkan berbaring di bahu jalan untuk pemeriksaan lanjut. – Bernama