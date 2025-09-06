Presiden CEUPACS terima Anugerah Khas Menteri Sumber Manusia 2025

KEPALA BATAS: Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Di Dalam Perkhidmatan Awam (CEUPACS) Datuk Dr Adnan Mat menerima Anugerah Khas Menteri Sumber Manusia dalam Majlis Perhimpunan Kesatuan Sekerja Peringkat Kebangsaan Tahun 2025.

Adnan menyatakan anugerah ini merupakan pengiktirafan bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk semua pekerja sektor awam di Malaysia.

“Anugerah ini sangat bermakna sepanjang penglibatan saya memimpin CEUPACS dan ia sebenarnya untuk semua pekerja termasuk di sektor awam,” katanya selepas majlis tersebut.

Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Keong menyampaikan anugerah tersebut dalam majlis yang dihadiri lebih 3,000 pekerja dari sektor awam dan swasta.

Majlis ini turut dihadiri Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) Datuk Abdul Halim Mansor dan Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia (UNI-MLC) Datuk Mohamed Shafie Mammal.

Perhimpunan tersebut menyaksikan penganugerahan lima Anugerah Kesatuan Sekerja Tahun 2025 kepada tokoh dan kesatuan yang memperjuangkan kepentingan pekerja.

Anugerah Tokoh Kesatuan Sekerja dianugerahkan kepada Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) Aminuddin Awang.

Anugerah Kesatuan Sekerja Contoh Sektor Awam diberikan kepada Kesatuan Kakitangan Kumpulan Sokongan Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Perak (KESOJA).

Kesatuan Pekerja-Pekerja Air Kelantan Sdn Bhd menerima Anugerah Kesatuan Sekerja Contoh Sektor Swasta.

Anugerah Kesatuan Sekerja Contoh Sektor Badan Berkanun diberikan kepada Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkhidmatan Sokongan Lembaga Hasil Dalam Negeri Semenanjung Malaysia (KEJASA).

Adnan menerima wang tunai 7,000 ringgit, sijil dan trofi manakala Aminuddin menerima 6,000 ringgit, sijil dan trofi.

Tiga penerima anugerah lain masing-masing menerima 3,000 ringgit, sijil dan trofi.

Abdul Halim berkata MTUC sebelum ini menumpukan perjuangan untuk gaji minimum dan kini memperjuangkan pensijilan pendidikan untuk pekerja bawahan.

Beliau menyatakan KESUMA mempunyai beberapa institusi pensijilan dan MTUC akan bekerjasama memastikan lebih ramai pekerja mengikuti kursus peningkatan pendidikan.

“Saya berterima kasih kepada Sim kerana menyediakan peruntukan 100,000 ringgit kepada MTUC yang akan digunakan untuk pendidikan ahli,” katanya.

Mohamed Shafie mengucapkan terima kasih kepada Sim dan KESUMA kerana menganjurkan pelbagai aktiviti untuk pekerja termasuk sokongan terhadap Rang Undang-Undang Pekerja Gig 2025.

Beliau menyatakan UNI-MLC akan terus menyokong semua aktiviti dan cadangan undang-undang baharu bagi kebaikan pekerja.

Mohamed Shafie memuji prestasi Sim dalam memimpin KESUMA selama 21 bulan serta inisiatif kolaborasi dengan kesatuan sekerja.

Sim mengumumkan bantuan kewangan 100,000 ringgit kepada MTUC untuk tahun ini dalam majlis tersebut. – Bernama