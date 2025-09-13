Program Pendigitalan Perniagaan 2025 SSM manfaatkan 400 pelajar, usahawan Terengganu

KUALA TERENGGANU: Lebih 400 pelajar Institusi Pengajian Tinggi dan usahawan Perusahaan Kecil, Sederhana dan Mikro khususnya golongan B40 di Terengganu mendapat manfaat daripada Program Pendigitalan Perniagaan 2025.

Program yang diadakan di Pusat Dagangan Terengganu itu merupakan inisiatif strategik Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk memperkukuh daya saing sektor perniagaan melalui penggunaan teknologi digital.

Pengerusi SSM Ahmad Sabki Yusof menyatakan usaha ini selaras dengan inisiatif pendigitalan kerajaan bagi memperluas pendedahan terhadap peranan transformasi digital.

“SSM sentiasa komited dan cakna dengan membantu serta memudah cara golongan usahawan khususnya dalam kalangan PKS agar dapat mengaplikasikan teknologi pendigitalan,” katanya.

Beliau menegaskan program ini sejajar dengan aspirasi Dasar Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Kesejahteraan Rakyat di bawah kerangka Malaysia MADANI.

Pelaksanaan program peringkat Terengganu merupakan siri kedua tahun ini selepas edisi pertama di Sabah pada Jun lepas.

Program ini merupakan kesinambungan dan penjenamaan semula program keusahawanan SSM iaitu Program Usahawan Muda dan Program Bimbingan Usahawan.

Antara pengisian program termasuk Taklimat Kepentingan Mendaftar Syarikat Secara Sah, slot Scam Alert, dan Pendigitalan Perniagaan.

Turut disediakan slot Strategi Pemasaran Digital, Penggunaan Saluran Pembayaran Digital, dan perkongsian pengalaman daripada ikon usahawan berjaya.

Acara penyampaian agihan Wakalah Zakat Korporat dan sumbangan Tanggungjawab Sosial Korporat SSM berjumlah 290,000 ringgit juga turut berlangsung.

Berdasarkan rekod SSM, sebanyak 15,311 syarikat telah diperbadankan di Terengganu setakat 31 Ogos lepas.

Seramai 407,008 perniagaan serta 526 Perkongsian Liabiliti Terhad telah didaftarkan di negeri tersebut.

Daripada jumlah tersebut, sebanyak 6,040 syarikat telah diperbadankan, 71,035 perniagaan dan 486 PLT dilaporkan aktif. – Bernama