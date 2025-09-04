Pulau Pinang lancar program PRIHATIN bantu infrastruktur air perumahan kos rendah

GEORGE TOWN: Kerajaan Pulau Pinang melancarkan Program Intervensi Penyelenggaraan Infrastruktur Air (PRIHATIN) bagi menangani isu kemudahan asas air di skim perumahan kos rendah negeri ini.

Inisiatif tanggungjawab sosial korporat ini dilaksanakan melalui Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang (PBAPP) dan Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang (LPNPP) dengan peruntukan awal RM4 juta.

Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Pengangkutan dan Digital negeri Zairil Khir Johari menjelaskan program ini menangani masalah kritikal seperti tangki air bocor, paip berkarat, dan sistem pam yang gagal.

“Masalah antara Badan Pengurusan Bersama dengan penduduk sering menyebabkan penyelenggaraan infrastruktur air terbengkalai, meningkatkan risiko gangguan bekalan,“ katanya dalam sidang media.

Jawatankuasa khas telah ditubuhkan dua bulan lalu untuk menyelaras pelaksanaan program yang melibatkan MBPP, MBSP, dan PBAPP.

Program PRIHATIN mengikuti model Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan melalui Program Penyelenggaraan Perumahan dan Tabung Penyelenggaraan Perumahan Malaysia.

Skop kerja merangkumi pembaikan dan penggantian tangki air, paip sedia ada, serta pemasangan infrastruktur baharu seperti tangki sedutan dan rumah pam.

Permohonan perlu dibuat melalui ADUN masing-masing dan akan melalui proses tapisan serta penilaian teknikal oleh jawatankuasa.

Kriteria kelayakan termasuk harga unit asal RM100,000 ke bawah untuk perumahan kos rendah dengan peruntukan maksimum RM200,000 setiap projek.

Skim perumahan perlu mempunyai Badan Pengurusan Bersama atau Perbadanan Pengurusan yang aktif dan berdaftar di bawah Akta Pengurusan Strata 2013.

Lima skim perumahan telah diluluskan untuk fasa pertama termasuk Desa Permai Indah, Desa Pantai Indah, Taman Bagan, Green Garden, dan Desa Wangsa.

Kerajaan negeri akan memantau projek secara berterusan dan mempertimbangkan peluasan program berdasarkan keberkesanan pelaksanaan dan kemampuan kewangan. – Bernama