Pulau Pinang raih RM1.85 bilion pelaburan pembuatan dari China

GEORGE TOWN: Pulau Pinang merekodkan pelaburan dalam sektor pembuatan dari China yang diluluskan bernilai RM1.85 bilion untuk separuh pertama tahun ini.

Ketua Menteri Chow Kon Yeow menyatakan jumlah itu merangkumi hampir 15% daripada keseluruhan pelaburan untuk sektor pembuatan negeri bernilai RM12.54 bilion dalam tempoh itu.

Sebanyak 12 projek dari China dijangka mewujudkan kira-kira 1,532 peluang pekerjaan baharu di negeri ini.

Momentum yang kukuh ini menunjukkan keyakinan pelabur yang semakin meningkat terhadap ekosistem perindustrian Pulau Pinang.

Kira-kira 65 syarikat dari China sudah beroperasi di negeri ini dengan China merupakan rakan dagangan kedua terbesar Pulau Pinang pada 2024.

China menyumbang 15.6% daripada jumlah eksport negeri Pulau Pinang tahun lepas.

Satu pencapaian penting tahun ini ialah majlis pecah tanah kilang pertama INV New Material Technology (M) Sdn Bhd di Malaysia.

Kilang yang terletak di Taman Teknologi Pulau Pinang di Bertam itu melibatkan pelaburan bernilai RM6.4 bilion.

Projek ini akan meningkatkan ekosistem kenderaan elektrik Malaysia dengan ketara serta mewujudkan ratusan pekerjaan berkemahiran tinggi.

Ketibaan pelancong China melalui Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang telah melonjak lebih 200% pada 2024.

Daripada 37,000 pelancong pada 2023, angka tersebut meningkat kepada kira-kira 120,000 pelancong dari China tahun ini.

Kerjasama pendidikan seperti Biasiswa Kerajaan China dan program sekolah angkat turut diperluaskan.

Pertukaran Wuxi–Pulau Pinang dengan SJK (C) Pai Teik telah memupuk pemahaman budaya dan pembelajaran bahasa.

Awal tahun ini, Chow mengetuai delegasi Pulau Pinang ke Shandong untuk memeterai memorandum persefahaman.

Delegasi itu berinteraksi dengan perusahaan China dalam bidang tenaga hijau, jentera pembinaan dan logistik.

Pemangku Konsul Jeneral China di Pulau Pinang Ding Qiao berkata penyertaan delegasi Pulau Pinang dalam Minggu Kerjasama Shandong mencetuskan gelombang baharu pertukaran.

Kerjasama ekonomi dan perdagangan antara empat negeri di utara Malaysia dan China terus bertambah erat.

Pelancaran penerbangan terus dari Chengdu ke Pulau Pinang juga memudahkan pertukaran antara rakyat kedua-dua tempat. – Bernama