Raja Charles zahir ucapan Hari Kebangsaan kepada Agong, rakyat Malaysia

KUALA LUMPUR: Raja Britain, Raja Charles III dan Permaisuri Camilla menzahirkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan rakyat Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-68 hari ini.

Dalam perutusan dikeluarkan Suruhanjaya Tinggi British di Malaysia, Raja Charles menzahirkan penghargaan atas hubungan erat dan persahabatan istimewa yang terjalin antara United Kingdom (UK) dan Malaysia.

“Beta juga yakin bahawa negara-negara Komanwel kita akan terus memanfaatkan kepelbagaian yang luar biasa dan hubungan berharga yang terjalin.

“Hubungan ini, beta pasti akan terus dipelihara untuk manfaat semua rakyat Komanwel pada masa kini dan akan datang,” titah baginda.

Raja Charles mengalu-alukan komitmen berterusan antara kerajaan UK dan Malaysia untuk bekerjasama dalam keutamaan yang sama termasuk pertumbuhan ekonomi, keselamatan, inovasi dan pendidikan.

Baginda juga menzahirkan rasa kagum mendalam terhadap keindahan semula jadi Malaysia, sebagai antara negara memiliki banyak biodiversiti di dunia, dan usaha yang dilakukan bagi memeliharanya untuk generasi masa depan.

Perasaan sama juga dizahirkan terhadap peranan Malaysia sebagai juara antarabangsa dalam pembangunan inklusif dan mampan termasuk sebagai Pengerusi ASEAN tahun ini.

-- BERNAMA