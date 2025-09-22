Raja Muda Selangor bakal bernikah 2 Oktober dengan Afzaa Fadini

SHAH ALAM: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah telah memaklumkan bahawa Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah akan melangsungkan pernikahan dengan pasangannya Afzaa Fadini Abdul Aziz pada 2 Oktober ini.

Setiausaha Sulit Sultan Selangor Datuk Mohamad Munir Bani menyatakan Istiadat Pernikahan Diraja akan diadakan di Masjid Istana Diraja Istana Alam Shah di Klang.

Istiadat Persandingan Diraja serta Majlis Santapan Diraja akan berlangsung di Balairung Seri dan Balai Santapan Diraja Istana Alam Shah pada 22 Oktober.

Majlis bacaan Yasin dan doa selamat akan diadakan pada 25 September di seluruh masjid di negeri Selangor.

Jabatan Agama Islam Selangor menganjurkan majlis tersebut untuk memohon doa semoga istiadat perkahwinan berjalan lancar dan sempurna.

Sultan Selangor turut menzahirkan perkenan untuk berangkat ke Majlis Doa Selamat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam pada 25 September.

Tengku Amir Shah akan turut hadir bersama Sultan Selangor dalam majlis doa selamat tersebut. – Bernama