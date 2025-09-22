Rasionalisasi subsidi RON95 RM1.99 seliter kukuh kedudukan fiskal negara

PUTRAJAYA: Penurunan harga petrol RON95 kepada RM1.99 seliter melalui subsidi bersasar dijangka mengukuhkan kedudukan fiskal Malaysia sambil memastikan bantuan sampai kepada rakyat.

Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Bhd Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid (gambar) berkata langkah itu menunjukkan komitmen kerajaan untuk menyalurkan subsidi secara langsung kepada rakyat sambil mewujudkan lebih banyak ruang fiskal.

“Keputusan ini menekankan komitmen kerajaan yang berterusan untuk memastikan bantuan hanya memberi manfaat kepada rakyat Malaysia.”

“Ia juga akan mengukuhkan kedudukan fiskal negara dan menyediakan ruang dasar yang lebih luas untuk mengalihkan dana kepada rakyat melalui bantuan tunai, pendidikan, penjagaan kesihatan dan infrastruktur.”

Mohd Afzanizam menambah langkah itu mungkin menyumbang kepada penilaian positif oleh agensi-agensi penarafan kredit, menyokong ringgit dan menarik kemasukan modal asing.

Beliau berkata memandangkan RON95 merangkumi kira-kira lima peratus daripada kumpulan Indeks Harga Pengguna, langkah itu dijangka tidak memberi kejutan ketara kepada ekonomi.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini mengumumkan harga petrol RON95 akan diturunkan daripada RM2.05 seliter kepada RM1.99 seliter mulai 30 September di bawah program BUDI MADANI RON95.

Kesemua warganegara Malaysia yang mempunyai lesen memandu yang sah layak menerima subsidi itu dengan lebih daripada 16 juta orang dijangka mendapat manfaat.

Ahli ekonomi Prof Geoffrey Williams berkata rasionalisasi subsidi akan kekal sebagai keutamaan fiskal khususnya dalam Belanjawan 2026.

Beliau berkata Belanjawan 2026 boleh disifatkan sebagai belanjawan legasi untuk Anwar dengan potensi memperkenalkan pembaharuan yang lebih menyeluruh.

“Tanggungjawab fiskal kini berada dalam kalangan mereka yang berkemampuan di Kementerian Kewangan.”

Kementerian Kewangan baru-baru ini memaklumkan S&P Global Ratings mengekalkan penarafan kredit berdaulat Malaysia pada ‘A-’ dengan unjuran stabil.

Ringgit dibuka sedikit tinggi berbanding dolar AS hari ini disokong oleh unjuran yang stabil dan data ekonomi domestik yang lebih kukuh.

Semua rakyat Malaysia layak membeli petrol RON95 pada harga subsidi sehingga 300 liter seorang setiap bulan di bawah program BUDI MADANI RON95.

Pemandu e-hailing dikecualikan daripada kelayakan itu dan boleh memohon kelayakan tambahan untuk menampung kelangsungan pekerjaan mereka.

Kerajaan telah memudahcara proses bagi rakyat untuk mendapatkan RON95 bersubsidi termasuk menghapuskan keperluan untuk pendaftaran.

Terminal pembaca MyKad disediakan di dalam kedai stesen minyak dan di terminal pam minyak bagi mengurangkan risiko kesesakan.

Pilihan digital juga disediakan termasuk e-dompet Touch ‘n Go dan aplikasi syarikat minyak seperti Setel oleh Petronas dan CaltexGo.

Program BUDI95 akan dilaksanakan secara berperingkat untuk memastikan sistem yang stabil dan mengelakkan lonjakan permintaan yang mendadak. – Bernama