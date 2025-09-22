Kebocoran gas di tapak ECRL Kerteh tidak jejas kemajuan projek - Loke

KUALA TERENGGANU: Insiden kebocoran paip gas milik Petronas Gas Berhad di tapak Projek Laluan Rel Pantai Timur (ECRL) di Kerteh pada Sabtu lalu tidak menjejaskan kemajuan projek berkenaan.

Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata tindakan segera menutup bekalan gas telah diambil sejurus kebocoran dikesan sebelum kerja-kerja pembaikan dilaksanakan oleh pihak terlibat.

Beliau menjelaskan insiden kebocoran paip gas berbeza dengan kes di Putra Heights kerana ia tidak meletup.

“Walaupun berlaku kebocoran, tindakan segera telah diambil untuk menutup bekalan,“ katanya kepada pemberita selepas merasmikan Program Transformasi Perkhidmatan BAS.MY Kuala Terengganu di Pasar Payang.

Loke menambah kebocoran itu perlu dibaiki dengan saluran diperbaiki dan kerja-kerja pembaikan dilakukan dengan segera.

Insiden kebocoran paip gas itu sedang disiasat oleh pelbagai agensi termasuk Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia, Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara serta pihak berkaitan.

Malaysia Rail Link Sdn Bhd telah menyerahkan laporan kepada menteri manakala NIOSH juga sedang menjalankan siasatan.

Loke menyatakan insiden ini melibatkan saluran paip gas Petronas dan mereka akan membuat pembaikan segera.

Beliau yakin perkara ini boleh diselesaikan dengan segera dan tidak menjejaskan projek pembinaan ECRL.

Berhubung punca kebocoran, Loke menjelaskan bahawa setakat ini laporan penuh mengenai insiden itu masih belum diperoleh.

“Punca kebocoran belum diterima dan kita masih menunggu laporan penuh,“ katanya.

Dari segi tempoh pembaikan, itu hanya boleh dijelaskan oleh Petronas kerana ia melibatkan aset mereka.

Terdahulu, polis menutup laluan utama Kerteh-Ranggon kepada semua kenderaan susulan kebocoran paip gas PGB di Tapak ECRL Seksyen 5.

Dalam program berasingan, kerajaan Persekutuan memperuntukkan kos sebanyak RM40.81 juta bagi tempoh lima tahun untuk menjayakan lapan laluan bas di bawah Program Transformasi Perkhidmatan Bas Berhenti-Henti Kuala Terengganu.

Selepas penambahan laluan BAS.MY Kuala Terengganu pada Februari lepas, purata bilangan penumpang sebulan meningkat kepada 24,000 bagi tempoh sehingga Ogos 2025.

Pelaksanaan BAS.MY di Kuala Terengganu melibatkan lapan laluan yang merangkumi empat kawasan Pihak Berkuasa Tempatan. – Bernama