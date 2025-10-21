Reman suspek kes tikam pelajar disambung tujuh hari lagi

PETALING JAYA: Reman terhadap pelajar lelaki yang disyaki menikam seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama telah disambung tujuh hari bermula esok.

Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Shamsudin Mamat mengesahkan perintah reman hingga 28 Oktober terhadap remaja berusia 14 tahun itu dikeluarkan di Mahkamah Majistret Petaling Jaya pagi ini.

Beliau menyatakan suspek akan terus ditahan selama tujuh hari sehingga 28 Oktober depan.

Shamsudin turut memaklumkan kertas siasatan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya esok untuk arahan lanjut.

Semalam, beliau mengesahkan polis telah merakam keterangan daripada 148 individu setakat ini bagi membantu siasatan berkenaan.

Permohonan untuk menyambung perintah reman telah dikemukakan lebih awal kepada pihak mahkamah.

Pada Rabu lepas, Majistret Shahril Anuar Ahmad Mustapha membenarkan suspek direman tujuh hari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan.

Suspek disiasat kerana kesalahan membunuh berikutan kejadian pada 14 Oktober lepas.

Seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam tandas sekolah berkenaan selepas disyaki ditikam berulang kali.

Suspek yang ditahan merupakan rakan sekolah kepada mangsa yang terkorban itu.

Ketua Polis Selangor Datuk Shazeli Kahar dilaporkan berkata laporan awal bedah siasat mendapati punca kematian mangsa disebabkan tikaman berulang.

Bedah siasat yang dijalankan di Pusat Perubatan Universiti Malaya mengenal pasti tikaman tertumpu pada bahagian dada dan leher mangsa. – Bernama