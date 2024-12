KUALA LUMPUR: Ringgit memulakan urus niaga Rabu dengan lebih mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat (AS) menjelang jangkaan negara maju itu akan bertindak mengurangkan kadar faedahnya pada lewat hari ini.

Namun, pasaran dijangka kekal berhati-hati susulan data jualan runcit AS yang akan memacu permintaan terhadap mata wang berkenaan.

Pada 8 pagi, ringgit mengukuh ke paras 4.4550/4700 berbanding dolar AS daripada 4.4645/4690 yang dicatatkan pada akhir urus niaga semalam.

Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Bhd Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid berkata sentimen pasaran kekal suram ketika data jualan runcit AS meningkat pada November, menokok 0.7 peratus bulan ke bulan daripada 0.5 peratus dalam bulan sebelumnya, sekali gus mengatasi jangkaan awal.

“Indeks Dolar AS (DXY) terus kekal pada paras 106.956 mata apabila data AS menunjukkan ketahanan ekonomi negara maju itu selepas peningkatan Jualan Runcit AS pada November yang kian kukuh.

“Jualan Bukan Runcit yang memaparkan aktiviti belian dalam talian telah meningkat 1.8 peratus bulan ke bulan pada November dan menyumbang sebanyak 17.5 peratus daripada jumlah jualan runcit. Ini menggambarkan minat berbelanja dalam kalangan negara maju itu sememangnya kukuh,” katanya kepada Bernama.

Berikutan itu, Mohd Afzanizam berkata pihak Rizab Persekutuan AS berkemungkinan membayangkan sentimen menaikkan kadar faedah apabila membuat keputusan pada akhir mesyuarat dua hari Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan, hari ini.

“Oleh itu, ringgit berkemungkinan kekal rendah apabila dolar AS terus mendapat permintaan tinggi,” katanya.

Dalam pada itu, ringgit diniagakan mengukuh berbanding kumpulan mata wang utama lain.

Ia meningkat berbanding pound Britain kepada 5.6619/6809 daripada 5.6646/6703, mengukuh berbanding euro kepada 4.6751/6908 daripada 4.6815/686 dan naik berbanding yen Jepun kepada 2.9008/9109 daripada 2.9028/9059, sebelum ini.

Prestasi ringgit bagaimanapun bercampur-campur berbanding mata wang ASEAN, termasuk meningkat berbanding dolar Singapura kepada 3.3002/3116 daripada 3.3048/3087 pada Selasa, naik berbanding rupiah Indonesia kepada 276.6/277.7 daripada 277.2/277.6 semalam.

Selain itu, ringgit juga meningkat berbanding peso Filipina di paras 7.56/7.59 daripada 7.58/7.59 sebelum ini.

Ringgit bagaimanapun susut nilai berbanding baht Thailand kepada 13.0259/0805 daripada 13.0236/0440.