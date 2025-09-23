Ringgit meningkat didorong rasionalisasi subsidi RON95 dan disiplin fiskal

KUALA LUMPUR: Ringgit dibuka lebih tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada Selasa sambil meneruskan aliran kenaikan susulan keyakinan pasaran yang kukuh.

Keyakinan tersebut didorong oleh pendirian dasar tegas kerajaan berikutan pengumuman rasionalisasi subsidi RON95.

Mata wang tempatan meningkat kepada 4.1885/2085 berbanding dolar AS pada pukul 8 pagi berbanding penutupan semalam pada 4.1945/2040.

Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Bhd Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid menyatakan rasionalisasi subsidi RON95 menunjukkan pihak berkuasa mengambil pendekatan pragmatik.

Beliau berkata langkah itu penting untuk mendukung disiplin fiskal negara sambil mengawal kos sara hidup.

“Dalam erti kata lain, langkah ini boleh dianggap sebagai positif dari segi kredit kerana membolehkan teknologi terbenam dalam MyKad digunakan sepenuhnya sebagai sebahagian alat dasar.”

Mohd Afzanizam mengharapkan penambahbaikan lebih terperinci mengenai cara subsidi boleh dirasionalisasikan dengan fokus kepada tahap pendapatan.

Beliau percaya langkah sedemikian boleh memberi kesan bermanfaat kepada ringgit dalam jangka masa sederhana hingga panjang.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pengurangan harga RON95 kepada RM1.99 seliter bermula 30 September 2025.

Pengurangan harga daripada RM2.05 sebelumnya dilaksanakan melalui penyasaran subsidi di bawah program BUDI MADANI RON95.

Mohd Afzanizam turut memerhatikan Indeks Dolar AS susut 0.31 peratus kepada 97.34 mata.

Penurunan itu berikutan pandangan berbeza dalam kalangan pegawai Rizab Persekutuan AS mengenai kadar faedah.

Beberapa presiden Fed cenderung kepada kadar faedah tinggi manakala ahli lembaga Fed Stephen Miran menyokong pengurangan kadar.

Pengarah Urusan SPI Asset Management Stephen Innes berkata subsidi bahan api RON95 berkesan meningkatkan pendapatan boleh guna isi rumah.

Beliau menjelaskan subsidi 300 liter sebulan kepada semua rakyat Malaysia membolehkan pengguna mempunyai lebih wang untuk perbelanjaan lain.

“Ini, ditambah dengan kelemahan dolar AS di peringkat global, meletakkan ringgit untuk terus didagangkan pada trajektori yang menggalakkan hari ini.”

Ringgit juga dinigakan tinggi kebanyakannya berbanding beberapa mata wang utama pada pembukaan.

Unit tempatan meningkat berbanding yen Jepun kepada 2.8352/8488 daripada 2.8364/8430 semalam.

Mata wang domestik mengukuh berbanding pound British kepada 5.6595/6865 daripada 5.6630/6758.

Bagaimanapun ringgit susut sedikit berbanding euro kepada 4.9420/9656 daripada 4.9390/9502.

Ringgit menunjukkan prestasi lebih kukuh berbanding kebanyakan mata wang negara ASEAN.

Mata wang tempatan meningkat berbanding dolar Singapura kepada 3.2672/2830 daripada 3.2688/2764 semalam.

Ringgit juga naik berbanding baht Thailand kepada 13.1822/2518 daripada 13.1890/2243.

Mata wang domestik meningkat berbanding peso Filipina kepada 7.34/7.38 daripada 7.35/7.37.

Ringgit hampir tidak berubah berbanding rupiah Indonesia pada 252.1/253.4 berbanding 252.5/253.1 sebelumnya. – Bernama