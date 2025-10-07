RM450 juta diperuntuk perkasa kontraktor kecil bumiputera

KUALA LUMPUR: Kerajaan memperuntukkan sebanyak RM450 juta bagi memperkasakan penglibatan kontraktor kecil bumiputera kelas G1 hingga G4 dalam projek penyelenggaraan jalan Persekutuan di seluruh negara tahun ini.

Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Ahmad Maslan menyatakan peruntukan ini melibatkan seramai 664 kontraktor kelas G1 hingga G4 yang terpilih melalui kaedah perolehan secara undian.

Beliau menjangkakan semua kerja penyelenggaraan jalan tersebut akan siap sepenuhnya pada 30 Oktober ini.

Usaha ini bertujuan memastikan kontraktor tempatan terus diberi keutamaan dalam pelaksanaan projek pembinaan dan penyelenggaraan di bawah Kementerian Kerja Raya.

Dasar pembangunan kontraktor kecil ini juga selaras dengan Dasar Pembinaan Negara 2030 yang menekankan pembangunan ekosistem industri pembinaan secara inklusif.

Jabatan Kerja Raya turut melaksanakan Program Mempercepat Penyenggaraan Jalan dengan Memanfaatkan Kontraktor G1 hingga G4.

Program ini membolehkan kontraktor kecil dilantik melalui kaedah cabutan undi bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan di seluruh negara melalui syarikat konsesi.

Ahmad berkata demikian ketika menjawab soalan Datuk Mohd Suhaimi Abdullah berhubung dasar KKR dalam memastikan penglibatan kontraktor tempatan khususnya dari Langkawi.

KKR melalui CIDB sentiasa melaksanakan pelbagai program pembangunan kapasiti dan keusahawanan kontraktor tempatan.

Salah satu program utama ialah Program Accelerator for Construction Entrepreneurs dengan tumpuan kepada pembangunan kontraktor belia bumiputera gred G1 hingga G4.

Program ACE telah berjaya melatih lebih 300 kontraktor sejak dilancarkan pada tahun 2022. – Bernama