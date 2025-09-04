RMK13 peruntuk RM93.9 bilion untuk negeri kurang membangun

KUALA LUMPUR: Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK13) menetapkan hala tuju pembangunan ekonomi negara dengan memberi tumpuan kepada pengurangan jurang wilayah serta pelaburan strategik.

Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan peruntukan keseluruhan berjumlah RM93.9 bilion akan disalurkan bagi membangunkan negeri-negeri kurang membangun.

Peruntukan itu akan digunakan untuk membina infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan air bersih, elektrik dan capaian internet yang diyakini mampu merancakkan aktiviti ekonomi setempat.

Sebanyak 2,800 kilometer jalan luar bandar akan dibina di bawah RMK13 dengan 70 peratus daripadanya dilaksanakan di negeri kurang membangun.

Pembangunan wilayah akan turut diperkukuh melalui projek berimpak tinggi seperti Kedah Rubber City dan lapan Zon Ekonomi Sempadan Khas.

Negeri di wilayah pantai timur seperti Kelantan, Pahang dan Terengganu disasarkan sebagai jajaran hab pengeluaran makanan utama.

Sarawak diberi peranan memperkasa pembangunan tenaga berasaskan hidro dan teknologi hidrogen dalam tempoh RMK13.

Sasaran nilai pelaburan yang ingin direalisasikan oleh pihak berkuasa koridor adalah sebanyak RM75 bilion dengan mewujudkan 50,000 peluang pekerja mahir.

Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura berjaya menarik komitmen pelaburan berjumlah RM1.34 bilion setakat ini.

Tambah minat bernilai RM75 juta masih dalam fasa rundingan melibatkan 70 syarikat dari Belanda, China, Jerman, Singapura dan United Kingdom serta pelabur tempatan. – Bernama