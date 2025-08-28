RUU Perolehan Kerajaan 2025 permulaan reformasi pentadbiran kewangan

KUALA LUMPUR: Rang Undang-Undang Perolehan Kerajaan 2025 yang diluluskan Dewan Rakyat hari ini merupakan permulaan kepada langkah reformasi pentadbiran kewangan dan tatakelola yang baik.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kejayaan RUU itu diluluskan bukanlah penamat kepada perjuangan reformasi Kerajaan MADANI.

“Alhamdulillah. Dengan sokongan 125 undian, RUU Perolehan Kerajaan 2025 telah diluluskan di Dewan Rakyat hari ini. Ini bukan penamat perjuangan reformasi kita,“ katanya menerusi hantaran di Facebook hari ini.

Beliau menambah penggubalan RUU ini hanyalah mukadimah kepada perubahan yang didambakan untuk memastikan setiap sen hasil negara dibelanjakan secara berhemah dan berintegriti.

Dewan Rakyat meluluskan RUU itu yang bertujuan memperuntukkan kewajipan, tanggungjawab, tadbir urus dan ketelusan dalam perolehan kerajaan.

RUU tersebut juga menetapkan penubuhan Tribunal Rayuan Perolehan Kerajaan serta peruntukan lain yang berkaitan.

Kelulusan dilakukan menerusi undi belah bahagian yang menyaksikan 125 Ahli Parlimen bersetuju, 63 tidak bersetuju, seorang tidak mengundi dan 32 tidak hadir.

Semalam, Perdana Menteri menyatakan Kerajaan MADANI melakukan satu lagi reformasi besar yang tidak berani dilaksanakan pentadbiran terdahulu.

Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata semak dan imbang diperkukuh dengan keputusan perolehan termasuk keputusan Menteri Kewangan boleh dicabar dan dikaji semula.

Beliau menekankan RUU Perolehan Kerajaan memperkenalkan tindakan punitif atas ketidakpatuhan perolehan dan Menteri Kewangan tidak terkecuali atas kesalahan yang diperuntukkan. – Bernama