Sagu rumbia, warisan alam jadi sumber rezeki penduduk Batu Kurau

LARUT: Ratusan pokok rumbia yang tumbuh meliar di Kampung Changkat Lobak Batu 14, Batu Kurau di sini, membawa seribu satu rahmat kepada penduduk kampung yang memanfaatkan sepenuhnya nilai ekonomi pokok itu.

Terangkum dalam keluarga palma, rumbia atau nama saintifiknya Metroxylon sagu, merupakan tumbuhan serba guna dengan batangnya boleh menghasilkan sagu yang kemudian dijadikan tepung, sementara daun pula dianyam sebagai atap rumah.

Bagi tidak mensia-siakan tumbuhan warisan anugerah alam itu, Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK) Batu 14, melalui Program Sejahtera Komuniti MADANI, mengambil inisiatif menjalankan perusahaan sagu rumbia secara komersial.

Pengerusinya Mohd Thahibol Abdullah, 57, berkata sebahagian daripada penduduk telah mengusahakan sagu rumbia sejak sekian lama, namun menerusi inisiatif itu perusahaan mereka digemblengkan di bawah satu bumbung.

Beliau sendiri yang telah terlibat dalam perusahaan itu sejak 20 tahun lalu, berkata langkah tersebut juga membuka peluang ekonomi baharu kepada penduduk setempat menerusi industri hiliran produk tepung sagu.

Kata beliau, antara produk berasaskan tepung sagu yang dikeluarkan oleh JPKK Batu 14 ialah cendol, keropok lekor, bedak sejuk dan roti benggali, selain tepung sagu siap bungkus.

“Tepung sagu dijual pada harga RM20 satu kilogram (kg), sementara cendol sagu pula RM6 sekilo, bedak sejuk (RM15) dan sebuku roti benggali berharga RM4.50. Sehari kita hasilkan 20 hingga 30 buku roti dan permintaan semakin meningkat,” katanya ketika ditemui di bengkel pembuatan sagu milik keluargnya di sini.

Menurutnya, sebatang pokok rumbia dapat menghasilkan 90 hingga 120 kg sagu yang diproses secara tradisional.

“Biasanya kita memilih pokok yang telah mencapai usia 14 hingga 18 tahun kerana pada usia itu kandungan kanji di tahap optimum. Selepas ditebang, batang rumbia dipotong kepada 10 hingga 12 ruas sepanjang 0.6 meter masing-masing.

“Kemudian ruas dibelah, mendedahkan empulur putih yang kaya dengan kanji. Empulur ini perlu diproses dengan segera kerana kandungan kanji boleh berubah dan merosot jika dibiarkan terlalu lama. Biasanya kita tidak biarkan batang rumbia melebihi dua hari selepas ditebang,” katanya.

Beliau berkata empulur akan diparut halus menggunakan mesin dan kemudian direndam dengan air bersih sebelum diperah, iaitu satu proses bagi mengasingkan kanji daripada serat kasar.

“Air perahan yang bercampur kanji akan dialirkan melalui penapis atau kain pengasing, sebelum dikumpulkan di dalam takung khas yang diperbuat daripada besi tahan karat,” jelasnya lagi.

Mohd Thahibol berkata air berkanji itu kemudian dibiarkan mendap selama enam hingga 12 jam, dan dalam tempoh itu serat halus dan kotoran yang naik ke permukaan akan dibuang, manakala pati kanji dikaut dan dikeringkan di bawah cahaya matahari.

Selepas kering, pati sagu akan ditapis semula dan diuli menjadi sagu separuh siap sebelum disangai untuk menghasilkan sagu kering berbentuk butiran kecil seperti mutiara yang lebih mudah disimpan dan dipasarkan.

“Produk akhir ini boleh terus digunakan dalam pelbagai masakan seperti ambuyat, cendol, roti dan kuih tradisional,“ katanya, menambah keseluruhan proses mengambil masa kira-kira empat hari jika cuaca baik.

Menurutnya, tepung sagu yang dihasilkan secara tradisional tahan lama kerana tidak menggunakan bahan pengawet.

“Saya pernah guna tepung sagu berusia puluhan tahun yang dihasilkan oleh keluarga. Oleh sebab tiada bahan pengawet, tepung itu selamat dimakan,” katanya, menambah pihaknya merancang untuk menanam pokok rumbia bagi memastikan kelestarian sumber dan seterusnya menyokong perusahan turun-temurun tersebut - Bernama